EE.UU. incauta dos petroleros de la «flota fantasma» vinculados a Venezuela

Washington.- En una ofensiva militar simultánea ejecutada antes del amanecer del miércoles 7 de enero, fuerzas de Estados Unidos interceptaron e incautaron dos buques petroleros pertenecientes a la denominada «flota oscura» o «flota fantasma», ambos vinculados a operaciones en Venezuela.

Así lo dieron a conocer en las redes sociales del Comando Sur, en donde detalló que la operación, denominada «Southern Spear» (Lanza del Sur), fue coordinada por el Departamento de Guerra y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), logrando el abordaje y control de las naves M/T Sophia y M/T Bella 1 en dos teatros de operaciones distintos: el Mar Caribe y el Atlántico Norte.

Explicaron que en el caso del M/T Bella 1 la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, reveló detalles de la dramática persecución del M/T Bella 1 en el Atlántico Norte.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Destacó que este buque había estado evadiendo a la Guardia Costera durante semanas, empleando tácticas evasivas como el cambio de bandera y la pintura de un nuevo nombre en su casco mientras era perseguido.

«La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a esta embarcación a través de alta mar y tormentas traicioneras, manteniendo una vigilancia diligente», declaró Noem, confirmando que el buque fue finalmente abordado de manera segura.

Ver más: EE.UU. advirtió que no tolerará a los que compren petróleo a Venezuela

Intercepción en el Caribe

Por otro lado, el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) confirmó la captura del M/T Sophia en aguas internacionales del Mar Caribe.

Señalaron que la embarcación, identificada como un buque «apátrida» y sancionado, realizaba actividades ilícitas cuando fue interceptada sin incidentes. Actualmente, la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) escolta al navío hacia territorio estadounidense para su disposición final.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Según la información oficial, ambos buques habían atracado recientemente en Venezuela o se dirigían hacia ese país. La operación busca desmantelar las redes de financiamiento del «narco-terrorismo» y reafirmar el control de seguridad en el hemisferio occidental.

«Los criminales del mundo están avisados: pueden correr, pero no pueden esconderse», sentenció la Secretaria Noem.

Asimismo, afirmó que «nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense (…). Esto es nuestra mayor fuerza de combate en su mejor momento. Esto es Estados Unidos Primero en el mar».

Por último, las autoridades destacaron que estos abordajes meticulosamente coordinados contaron con la colaboración de los Departamentos de Justicia y de Estado, bajo las directrices de la administración del presidente Donald Trump.

Video: Rueda de Prensa: Presidente Donald Trump, desde Mar-a-Lago, Florida.