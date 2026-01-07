Mint Hill, NC.- En la Opción Fin de Semana puede Conectar con la naturaleza y disfruta de malvavisco en el Centro Natural Stevens Creek , en 15700 Thompson Road, Mint Hill, Carolina del Norte, se encuentra dentro de la Reserva Natural Stevens Creek.

Horario de atención

Centro Natural Stevens Creek

Lunes a sábado: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Reserva Natural

Diaria: desde el amanecer hasta el atardecer Lee también: La Reserva Federal recorta de nuevo la tasa de interés

El centro natural cuenta con animales autóctonos vivos, dos aulas (incluyendo un espacio alquilable), una tienda de regalos y una sala de exposiciones con exhibiciones interactivas. Las exhibiciones se centran en la protección de la calidad del agua e incluyen una mesa de arena con realidad aumentada, un arroyo con peces y tortugas, y una maqueta de 1,5 metros del mejillón Carolina Heelsplitter, una especie en peligro de extinción a nivel federal.

El personal de educación ambiental y recreación al aire libre ofrece programas públicos y privados para todas las edades. Los visitantes pueden pedir prestadas mochilas para realizar actividades en los senderos o bolsas de actividades para que los niños más pequeños jueguen dentro.

¡Sienta la magia de los malvaviscos y pide s’mores! No es necesario registrarse, solo pasa por la fogata del Centro Natural Stevens Creek para preparar tu delicia favorita, pegajosa y cálida, junto a la chimenea y sumergirte en el acogedor ambiente de la fogata de Año Nuevo.

El 8 y 22 de enero y el 5 y 19 de febrero de 2026

De 9:00 a 10:30 a. m.

Stevens Creek

Gratis (regístrese en el enlace de arriba)

Mayores de 18 años

Recorra los senderos mientras explora la reserva y busca en el cielo a los queridos amigos alados.

Desde los radiantes cardenales norteños hasta los majestuosos gavilanes de hombros rojos, la lista de posibles avistamientos es interminable. Durante el recorrido, practicaremos técnicas de identificación para ayudar a todos a ser mejores observadores de aves. Abierto a todos los niveles de observación de aves; lleve sus propios binoculares o pídales prestados.

Puede obtener más información aquí.

Video: HURACÁN DORIAN SE FORTALECE Y SE UBICA EN CATEGORÍA 3