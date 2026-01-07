Agentes de ICE agreden a dos ciudadanos de EE.UU. en Salisbury

Salisbury, NC.- La organización Siembra NC denunció el uso de fuerza excesiva y perfilamiento racial por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra dos ciudadanos estadounidenses el lunes 5 de enero de 2026.

En un comunicado, explicaron que el incidente ocurrió cuando los jóvenes intentaban recuperar un vehículo de trabajo tras la detención de dos empleados de una constructora local.

Según reportes y evidencia en video recibida por la organización, los ciudadanos Edwin Godinez, de 29 años, y Yair Alexander Napoles, de 22 años, fueron abordados violentamente por agentes federales al llegar al lugar de los hechos.

Destacaron que los oficiales rodearon su automóvil, les exigieron dejar de grabar y los extrajeron por la fuerza del vehículo, insistiendo erróneamente en que no eran ciudadanos debido a su apariencia física.

Perfilamiento racial y abuso de autoridad

«Me decían repetidamente: ‘No eres ciudadano, no eres ciudadano’, incluso cuando les dije que sí lo era, solo por cómo me veo», declaró Napoles, quien es nativo de Roxboro, Carolina del Norte.

Por su parte, Godinez exigió el cese de los abusos contra la comunidad, señalando que las autoridades están arrestando a personas trabajadoras en lugar de criminales.

De la misma manera, indicaron que el altercado se produjo después de que ICE detuviera a Adelso Perez Sales y Alejandro Domingo Ambrosio Bamaca, dos supervisores de la empresa familiar de construcción que habían estado con la compañía desde sus inicios hace siete años.

Por otro lado, Teresa De La Rosa, propietaria de la empresa y madre de los jóvenes agredidos, expresó su indignación no solo por el trato hacia sus hijos, sino por la pérdida de personal clave que afectará gravemente sus operaciones. De La Rosa cuestionó el concepto de «seguridad pública» de los agentes, criticando que dejaron una excavadora y un camión abandonados en medio de la carretera sin permitir que se movieran a un lugar seguro antes de las detenciones.

En este sentido, Nikki Marín Baena, codirectora de Siembra NC, alertó sobre el inicio de año marcado por operativos con vehículos no identificados y equipo táctico dirigidos contra trabajadores esenciales.

Por último, ante estos hechos, Siembra NC anunció la coordinación de entrenamientos comunitarios para enseñar a los ciudadanos a verificar las acciones de ICE y certificar a los negocios locales como espacios que protegen los derechos de la Cuarta Enmienda para empleados y clientes.

