16 leyendas del fútbol dirigirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Washington.- La FIFA anunció que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo reunirá a los mejores jugadores del planeta, sino que contará con una clase magistral en los banquillos.

En un comunicado, detallaron que de los 42 equipos clasificados hasta la fecha, 16 son dirigidos por técnicos que saben exactamente lo que se siente disputar el torneo en el terreno de juego.

Señalaron que la lista está encabezada por figuras que levantaron el trofeo como capitanes. Didier Deschamps (Francia), campeón en 1998, busca repetir la gloria desde la línea técnica, un hito que ya logró en 2018.

Además, se le suma el italiano Fabio Cannavaro, ahora al mando de Uzbekistán, quien capitaneó a la «Azzurra» en su victoria de 2006.

Ver más: FIFA y Netflix lanzarán nuevo videojuego de fútbol

Duelos con historia: El partido inaugural

Por otro lado, señalaron que una de las coincidencias más notables se verá en el partido inaugural en el Estadio Azteca. Javier Aguirre, técnico de México y jugador clave del «Tri» en 1986, se enfrentará a Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica.

Acotaron que curiosamente, ambos se enfrentaron como jugadores hace 40 años en el mismo escenario, cuando Broos defendía a Bélgica ante el México de Aguirre.

Asimismo, destacaron que Carlo Ancelotti dirige a Brasil, quien tras una ilustre carrera como jugador con Italia (bronce en 1990), asume el reto de llevar a Brasil a la gloria.

Otros estrategas con pasado mundialista incluyen a:

Mauricio Pochettino (EE. UU.): Jugó para Argentina en 2002.

Jugó para Argentina en 2002. Lionel Scaloni (Argentina): Jugó en 2006 y ahora defiende su título de DT campeón de 2022.

Jugó en 2006 y ahora defiende su título de DT campeón de 2022. Ronald Koeman (Países Bajos): Figura clave en 1990 y 1994.

Figura clave en 1990 y 1994. Hong Myungbo (República de Corea): Balón de Bronce en 2002.

Por último, señalaron que la presencia de estas figuras garantiza un nivel táctico y de experiencia sin precedentes para el torneo más grande de la historia.

Video: Patrullando Charlotte: convivencia, seguridad y los desafíos de nuestras comunidades