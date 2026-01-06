Trump califica a Maduro de «dictador violento»

Mar-A-Lago.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitió el martes 6 de enero, unas declaraciones contundentes sobre la situación política en Venezuela.

Durante una rueda de prensa, el primer mandatario calificó a Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en New York, como un líder extremadamente peligroso.

«Es un tipo violento y ha matado a millones de personas», afirmó el expresidente. Al mismo tiempo enfatizó la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela.

Además, Trump denunció la existencia de centros de represión específicos, asegurando que el régimen mantiene una «cámara de tortura en medio de Caracas» para someter a la disidencia.

.@POTUS on Maduro: "He's a violent guy, and he has killed millions of people. They have a torture chamber in the middle of Caracas." pic.twitter.com/u2feXCgrcd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Críticas a las manifestaciones de izquierda

Por otro lado, no escatimó en adjetivos para descalificar a los manifestantes vinculados a movimientos de la izquierda radical, a quienes calificó como un «desastre» absoluto para la nación.

Con su estilo habitual, cuestionó el origen de estos grupos y lanzó ataques personales hacia los participantes: «¿De dónde sacan a esta gente? Son las personas más feas que he visto en mi vida», declaró, vinculando la estética de las protestas con su desaprobación política.

.@POTUS on degenerate Radical Left protesters: "These people are a mess. Where do they find these people? They are the worst looking people I've ever seen." 🤣 pic.twitter.com/egQHOavFWd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Asimismo, Trump destacó la capacidad bélica de la nación. Además, reafirmó que, bajo su visión, Estados Unidos posee una fuerza militar inalcanzable para cualquier otra potencia.

Ver más: Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes ante tribunal de New York

Además, definió al ejército estadounidense como el más poderoso y letal de la historia. Destacó, también, que el armamento es el más sofisticado del planeta Tierra.

En este sentido, afirmó que las fuerzas armadas son «temibles» y que ningún otro país tiene una capacidad siquiera cercana a la de EE.UU.

«Nadie podría haberlo hecho», concluyó, atribuyendo el estado actual de las fuerzas armadas a una gestión de fuerza y modernización sin precedentes.

.@POTUS: "The United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome military on planet earth — and it’s not even close… Nobody could've done that." pic.twitter.com/edwbrz1afx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Video: Rueda de Prensa: Presidente Donald Trump, desde Mar-a-Lago, Florida.