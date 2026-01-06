Sheinbaum defiende soberanía y pide debido proceso para Maduro

Ciudad De México – La presidenta de México Claudia Sheinbaum solicitó el martes 6 de enero a la justicia de Estados Unidos un “juicio justo” para Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Durante su tradicional rueda de prensa la primera mandataria centró su mensaje en dos pilares fundamentales: la exigencia de un sistema de justicia transparente para el detenido y la reafirmación del principio de soberanía nacional.

De la misma manera, subrayó que el respeto a los derechos legales es innegociable.

Por otro lado, Sheinbaum evitó calificar el historial político de Maduro y se centró en la legalidad del procedimiento. «Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre», declaró.

En este sentido, instó a las autoridades estadounidenses a actuar con celeridad y justicia, argumentando que el debido proceso debe aplicarse sin excepción, independientemente de la naturaleza de los cargos o el perfil del acusado.

Feliz Día de Reyes a todas las niñas y niños. https://t.co/JMJbStYrkE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 6, 2026

Rechazó las acciones militares de EE.UU. en Venezuela

Asimismo, la mandataria mexicana reiteró su rechazo categórico a la «invasión» de Washington en territorio venezolano. Sheinbaum sostuvo que la intervención armada constituye una violación al derecho internacional.

Recordó que, ante la comunidad internacional, todas las naciones poseen el mismo estatus de soberanía. «Aunque un país sea muy pequeño, en el terreno internacional todos somos iguales», puntualizó.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma la posición del país frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela: México rechaza de manera categórica la injerencia en asuntos internos de otras naciones. Defendemos la relación entre Estados basada en el… pic.twitter.com/0bKQQnRCbW — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 5, 2026

Por último, en un tono de advertencia respecto a la relación bilateral con la administración de Donald Trump, la presidenta fue clara al señalar que el modelo de intervención aplicado en Venezuela no es una opción para México.

Sheinbaum aseguró que una incursión extranjera en suelo mexicano «no serviría de nada» para mitigar la crisis de violencia o el tráfico de estupefacientes. En su lugar, propuso la «cooperación internacional para el desarrollo» como la única vía efectiva para resolver problemas transnacionales.

