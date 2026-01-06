Machado anuncia su pronto regreso y agradece a Trump la captura de Maduro

Caracas.- Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos, la líder de la oposición venezolana Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reiteró que vuelve “pronto” a Venezuela.

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista para Fox New, en donde reiteró que la oposición venezolana liderada por Edmundo González Urrutia están listos para trazar la hoja de ruta de lo que denomina «la reconstrucción nacional».

De la misma manera, confirmó su intención de retornar a territorio venezolano «a la brevedad posible», tras la caída de Nicolás Maduro y el ascenso de un nuevo liderazgo interino.

Reconocimiento a la intervención de EE.UU.

Por otro lado, Machado extendió un agradecimiento formal al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificando de «valientes y decisivas» las acciones que resultaron en la detención del exlíder chavista.

A juicio de la líder venezolana, este movimiento no solo acerca a Venezuela a la libertad, sino que fortalece la seguridad regional al desarticular lo que calificó como un «centro de operaciones narcoterroristas».

De la misma manera, fue consultada sobre Delcy Rodríguez, a lo que respondió que es que ella es una de las «arquitectas estructurales» del sistema de tortura y persecución que imperó bajo el mandato de Maduro.

Recordó que Rodríguez formó parte de la cúpula que hoy enfrenta procesos judiciales en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Por último, Machado presentó una visión estratégica donde una «Venezuela libre» se posiciona como el corazón energético de las Américas. Su propuesta incluye: la erradicación total de las estructuras delictivas y paraestatales. Además, de una reforma profunda que permita la explotación eficiente de las reservas de crudo más grandes del mundo.

