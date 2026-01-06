Los Hornets dominan con su mejor actuación de la temporada

Punto de inflexión

Empatados a 35 puntos al comienzo del segundo cuarto, la defensa de Charlotte se atrincheró y cerró el periodo con una racha de 32-15 para una ventaja de 67-50 al descanso. Al igual que en Chicago el sábado por la noche, los Hornets no bajaron la guardia en tercer cuarto, ganando 32-21 y ampliando su ventaja a 28 puntos a 12 minutos del final. El Thunder finalmente se quedó atrás por 30 puntos en el último cuarto, superando fácilmente su mayor déficit anterior de la temporada (20 en San Antonio el 23 de diciembre), camino también de un nuevo mínimo de puntos de la temporada.