Los Hornets dominan con su mejor actuación de la temporada

Charlotte, NC.- En una de sus actuaciones más impresionantes en mucho tiempo, los Charlotte Hornets dominaron ambos lados de la cancha en una aplastante victoria a domicilio por 124-97 sobre el Oklahoma City Thunder, líder de la liga, el lunes por la noche. Se convirtieron en el primer equipo de la Conferencia Este en ganar un partido de temporada regular a domicilio en Oklahoma City en 20 intentos, desde el 12 de marzo de 2024.
Jugadores destacados
Brandon Miller, quien se perdió el primer partido contra Oklahoma City en Charlotte el 15 de noviembre, lideró el partido con 28 puntos (la mayor cantidad del partido) con 8 de 16 en tiros de campo, siete triples (la mayor cantidad de la temporada), seis rebotes, dos robos, dos tapones y un +33 de más-menos en 31 minutos. Kon Knueppel anotó 23 puntos (8 de 13 en tiros de campo), Miles Bridges (17 puntos, 11 rebotes) logró su segundo doble-doble consecutivo y Moussa Diabate regresó tras dos partidos de ausencia para terminar con nueve puntos, 12 rebotes (seis ofensivos) (la mayor cantidad del partido) y cinco asistencias (la mayor cantidad de la temporada).
El vigente MVP de la NBA y MVP de las Finales, Shai Gilgeous-Alexander, anotó sus 20 puntos habituales (21), pero solo encestó 7 de 21 en la derrota, lo que rompió una racha de cinco victorias consecutivas contra los Hornets. Jalen Williams (16), Chet Holmgren (15), Aaron Wiggins (11) y Ajay Mitchell (11) completaron la lista de anotadores de Oklahoma City que superaron los 10 puntos.
Punto de inflexión
Empatados a 35 puntos al comienzo del segundo cuarto, la defensa de Charlotte se atrincheró y cerró el periodo con una racha de 32-15 para una ventaja de 67-50 al descanso. Al igual que en Chicago el sábado por la noche, los Hornets no bajaron la guardia en tercer cuarto, ganando 32-21 y ampliando su ventaja a 28 puntos a 12 minutos del final. El Thunder finalmente se quedó atrás por 30 puntos en el último cuarto, superando fácilmente su mayor déficit anterior de la temporada (20 en San Antonio el 23 de diciembre), camino también de un nuevo mínimo de puntos de la temporada.
La adquisición defensiva continúa
Desde el partido contra Chicago, los Hornets han encadenado siete cuartos defensivos sólidos consecutivos, permitiendo un promedio de tan solo 22.7 puntos en cada uno. En el segundo cuarto de este partido, el Thunder registró su mínimo trimestral de la temporada con 17 puntos, con un 15% de acierto en tiros de campo (1 de 14 en tiros de dos puntos).
Estableciendo el tono en el cristal
Con ambos equipos sin sus pívots titulares, Charlotte dominó los rebotes por completo (52-34) y ganó los puntos de segunda oportunidad (23-13) con 8 de 11 en tiros de campo (12 OREB). El Thunder, el tercer mejor equipo de la NBA en rebotes defensivos, no tuvo ningún jugador que capturara más de seis rebotes.
El tiro de 3 puntos de Miller cae
Uno de los momentos más destacados de la gira de Charlotte con un balance de 2-1 ha sido el éxito de Miller en triples tras una mala racha tras una lesión de hombro. En estos tres partidos, encestó 15 de 27 triples (55,6%), en comparación con un promedio de 31 de 90 en 11 apariciones en diciembre (34,4%).
Cita posterior al partido
«Me encantó nuestro nivel de juego físico en ambos lados de la cancha. Sé que terminamos con 20 pérdidas de balón, pero durante la mayor parte del partido, pensé que, ofensivamente, teníamos un propósito. Fuimos fuertes con el balón. No nos quejamos ni esperamos faltas. Sabíamos que esta noche iba a ser un partido físico. Creo que realmente usamos el físico en defensa y los sacamos (a Oklahoma City) de algunas situaciones que querían resolver desde el principio». – Charles Lee, entrenador de los Hornets
¿Qué sigue?
Los Hornets iniciarán un partido consecutivo en casa contra los Toronto Raptors el miércoles 7 de enero a partir de las 19:00 ET. Charlotte busca ganar tres enfrentamientos directos consecutivos contra los Raptors por primera vez desde que ganó seis seguidos entre el 20 de marzo de 2013 y el 6 de marzo de 2015 (Toronto lidera la serie histórica de la temporada regular con 52-51).
