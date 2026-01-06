ICE en California arresta a más de 100 migrantes indocumentados

Los Ángeles.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció los resultados de una operación de seguridad de seis días realizada entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025.

En un comunicado, detallaron que el operativo, centrado en los condados San Luis Obispo y Santa Barbara, resultó en la detención de 118 migrantes indocumentados, los cuales supuestamente en su mayoría tenían antecedentes criminales graves.

Explicaron que entre los arrestados se encuentran individuos condenados por delitos atroces, incluidos pedófilos, agresores sexuales registrados, asaltantes, maltratadores domésticos y conductores ebrios reincidentes.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que «ICE cerró el 2025 con una operación intensiva en California dirigida a lo peor de lo peor».

«Los criminales extranjeros acuden en masa a California porque saben que el gobernador Newsom y sus políticos de santuario les permitirán aterrorizar a familias estadounidenses inocentes. En 2026, nuestras fuerzas del orden continuarán haciendo lo que Gavin Newsom se negó a hacer: hacer que California sea segura de nuevo» enfatizó.

Casos destacados de delincuentes arrestados

Juan Perez Tello (México): Condenado por actos lascivos con un menor de 14 años; delincuente sexual registrado.

Raymundo Bojorges Mendez (México): Cuatro condenas por conducir bajo la influencia (DUI), incluyendo una con lesiones corporales.

Victor Alfonso Graciano-Quiterio (México): Condenado por agresión, posesión de sustancias, amenazas a testigos y violencia doméstica.

Jose Miguel Pineda-Garcia (México): Condenado por tráfico de personas.

