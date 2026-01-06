El CDC actualiza el calendario de vacunación infantil

Washington.- El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Jim O’Neill, anunció la actualización del esquema de vacunación infantil en los Estados Unidos.

Así lo anunció en un comunicado de prensa, en donde indicó que tras una evaluación científica que comparó a EE.UU. con 20 naciones desarrolladas, se determinó que el país era un caso atípico a nivel global por el elevado número de dosis y enfermedades incluidas en el esquema rutinario, sin que esto se tradujera en mayores tasas de vacunación o mejores resultados de salud frente a países como Dinamarca.

En este sentido, detalló que sl nuevo calendario se centrará en enfermedades prioritarias como sarampión, parálisis infantil (polio), rubéola, tétanos y difteria, entre otras.

Seguirán cubiertas por los seguros sin costo

Por otro lado, el Dr. Mehmet Oz (CMS) aseguró que todas las vacunas actuales seguirán cubiertas por los seguros sin costo compartido para las familias.

Mientras que el dr. Jay Bhattacharya y el dr. Marty Makary enfatizaron el compromiso de realizar ensayos aleatorios controlados con placebo y estudios a largo plazo para reconstruir la confianza pública.

«Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública», afirmó el secretario Robert F. Kennedy Jr.

Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, destacó que “este calendario se basa en los más altos estándares científicos y cuenta con el amplio consenso de científicos y expertos de todo el mundo”.

“A partir de hoy, Estados Unidos ya no requerirá 72 vacunas para nuestros hermosos y sanos niños. Adoptaremos un calendario mucho más razonable, en el que solo se recomendará la vacunación contra 11 de las enfermedades más graves y peligrosas. Los padres aún podrán optar por vacunar a sus hijos contra todas las enfermedades, si así lo desean, y estas vacunas seguirán estando cubiertas por el seguro médico”, acotó.



