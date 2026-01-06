Colombia protesta ante EE.UU. por amenazas de Trump

Bogotá.- La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Gustavo Petro.

Durante una rueda de prensa, se refirió sobre Venezuela, en el que indicó que el gobierno colombiano esperará un lapso de tiempo para reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

“Solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. En el momento actual ante la falta del presidente Maduro ha sido elegida, pero continúa en el cargo de vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento público interno de ese país”, explicó.

Rechaza declaraciones de Trump

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, en donde estuvo acompañada por una delegación de alto nivel que incluyó a los viceministros Juana Castro y Mauricio Jaramillo Jassir, la Canciller confirmó que el gobierno colombiano presentará una nota verbal de protesta ante John McNamara, encargado de negocios de la embajada estadounidense.



Asismimo, la cancillería calificó las palabras del mandatario norteamericano como «injurias y amenazas» que atentan contra la dignidad del Presidente Gustavo Petro y la soberanía del país.

Villavicencio enfatizó que estas declaraciones desconocen los procesos democráticos e institucionales que Colombia ha consolidado en los últimos años.

«Una ofensa al jefe de Estado es una ofensa directa a todos los colombianos», declaró la Ministra, subrayando que Colombia mantiene su autonomía a pesar de la presión internacional derivada del reciente operativo militar estadounidense en Venezuela.

Por último, señaló que el gobierno colombiano busca con esta medida que se respete el principio de no intervención y se mantenga un diálogo diplomático basado en el respeto mutuo.

