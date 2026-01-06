CBP agiliza los reembolsos con nuevo sistema electrónico

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la implementación de dos actualizaciones mayores en su “Portal de Datos Seguros ACE”.

A través de un comunicado, indicaron que estas mejoras están diseñadas para preparar a la comunidad comercial para la transición obligatoria a reembolsos electrónicos el 6 de febrero de 2026.

Al respecto, Susan S. Thomas, comisionada asistente ejecutiva interina, destacó que esta actualización permitirá procesos más ágiles, reduciendo errores humanos y facilitando un flujo de caja más rápido para importadores y corredores de aduanas.

«Estamos simplificando la forma en que las empresas interactúan con el gobierno, haciendo que el comercio legal sea más eficiente y seguro», afirmó.

Seguridad y marco legal

De la misma manera, en el comunicado señalaron que el Departamento del Tesoro de EE.UU. cesará la emisión de cheques físicos para reembolsos de CBP, salvo en casos excepcionales con exenciones aprobadas.

Explicaron que la transición digital proporcionará una capa adicional de seguridad contra el fraude financiero y los pagos impropios.

Acotaron además, que esta medida cumple con la Orden Ejecutiva 14247 del presidente Trump, que exige la modernización de los sistemas de pago federales para que sean directos a las cuentas bancarias de los ciudadanos y empresas.

Por último, puntualizaron que esta transición no solo busca ahorro de costos operativos, sino que refuerza la seguridad económica nacional al garantizar que los fondos comerciales se manejen de manera rastreable y transparente.

