Charlotte, NC.- «Bert Kreischer: Permission to Party» llega al Spectrum Center el sábado 17 de enero de 2026. Aún puede comprar las entradas aquí que oscilan desde 45 a 157 dólares.

La carrera de Bert Kreischer ha evolucionado desde ser el «Fiestero Número Uno del País» según la revista Rolling Stone hasta convertirse en uno de los monologuistas más taquilleros del sector, estrella de cine, podcaster destacado y emprendedor.

Según Forbes, Kreischer ha sido aclamado como «uno de los mejores narradores de su generación, compartiendo anécdotas sobre su familia y su paternidad con fluidez y sinceridad, a la vez que demuestra que hay una manera de llevar sus travesuras fiesteras a la mediana edad».

En 2024, Kreischer ocupó el sexto lugar en la lista de giras de comedia más taquilleras del mundo, un gran logro, ya que solo estuvo de gira durante seis meses, de enero a junio.

Tras una gira internacional por 140 ciudades, Kreischer grabó su sexto especial de stand-up en su ciudad natal, Tampa, Florida, y las seis funciones agotaron las entradas en un solo día. Kreischer estrenará su esperado especial, Lucky, en Netflix el 18 de marzo de 2025.

En marzo de 2023, Kreischer estrenó su muy esperado especial de stand-up de Netflix, Razzle Dazzle, la continuación de sus especiales de stand-up anteriores; Hey Big Boy (Netflix), Secret Time (Netflix), The Machine (Showtime/Netflix) y Comfortably Dumb (Showtime).

Razzle Dazzle fue un éxito para el streamer, recibiendo elogios de la crítica y alcanzando su lista de los 10 más vistos con más de 8,3 millones de visitas globales en su debut.

También en 2023, Kreischer protagonizó y produjo la película de Sony Pictures, The Machine, basada en su característico monólogo, que narra su experiencia real con mafiosos rusos durante un viaje universitario repleto de alcohol. Tras su estreno en cines, The Machine se posicionó inmediatamente en la lista de las 10 mejores películas del mundo de Netflix tras su estreno en la plataforma ese mismo año.

Durante el verano de 2024, Kreischer finalizó su tercera edición anual del Festival de Comedia Fully Loaded, que se celebró en doce de los estadios, arenas y anfiteatros más emblemáticos del país con entradas agotadas.

Además de ser nombrado «uno de los mejores monologuistas de Estados Unidos de la última década» por The Guardian, Kreischer es un podcaster de renombre mundial. Presenta Bertcast, con más de 600 episodios, y 2 Bears, 1 Cave con Tom Segura, que figura constantemente entre los 10 mejores podcasts de comedia del mundo.

Más de su trayectoria

Kreischer también creó, presenta y produce su programa de cocina en YouTube, Something’s Burning, que ha acumulado más de 45,3 millones de visualizaciones hasta la fecha. En redes sociales, Kreischer presume de un total de 13,4 millones de seguidores en todas las plataformas y 280 millones de visualizaciones totales solo en su canal de YouTube.

Este próximo mayo, el dúo 2 Bears, 1 Cave organizará su segundo evento anual para fans, «2 Bears 5K», con la invitada especial Jelly Roll. La primera «2B5K» se celebró en el icónico Rose Bowl de Pasadena con la participación de miles de corredores. En 2025, la segunda 2B5K se llevará a cabo en Tampa, Florida, en el Estadio Raymond James.

El año pasado, Kreischer y Segura lanzaron su propia empresa de vodka, Por Osos, que rápidamente se ha convertido en una de las bebidas espirituosas más buscadas en la industria.

En 2022, Bert y LeeAnn Kreischer fundaron Berty Boy Productions, la productora de todo el sistema solar de videos y podcasts que orbita alrededor de Kreischer, sus amigos y colegas, y la marca de comedia Fully Loaded.

Para obtener más información, visite BertBertBert.com.

