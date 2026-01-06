Arrestan a prófugo ecuatoriano por secuestro de una menor

Hartford.- Agentes federales lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana vinculando supuestamente en secuestro y explotación sexual de una menor de edad.

Así lo dieron a conocer, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, junto con P.J. O’Brien, Agente Especial a cargo de la División de New Haven del FBI, y el Jefe de Policía de Stamford, Timothy Shaw, en un comunicado de prensa, en donde identificaron al detenido como Jose Israel Tenesaca Mejia, de 21 años, residente de West Haven y ciudadano de Ecuador.

Explicaron que el 29 de abril de 2025, la policía de Stamford emitió una orden de arresto contra Tenesaca Mejia por delitos graves de riesgo de lesiones a un menor e interferencia policial. Tras la emisión de dicha orden, el sospechoso huyó del estado llevando consigo a una adolescente de 14 años.

Señalaron que tras meses de labores de inteligencia, el 28 de octubre de 2025, el FBI en New Haven logró rastrear el iPhone del sospechoso hasta una ubicación específica en Minneapolis. En una operación coordinada con el FBI de esa ciudad y la oficina del Sheriff del Condado Hennepin, los investigadores vigilaron la zona, identificaron a la víctima y procedieron con el arresto de Tenesaca Mejia.

CASE UPDATE from @FBINewHaven: Ecuadorian National Charged with Child Exploitation Offenses Jose Israel Tenesaca Mejia, 21, a citizen of Ecuador residing in Connecticut, has been charged with federal child exploitation offenses. As alleged, the Stamford Police Department secured… pic.twitter.com/2Gi2YW1VHY — FBI (@FBI) January 6, 2026

Evidencia y consecuencias penales

Por otro lado, detallaron que el análisis forense del dispositivo móvil del acusado reveló material gráfico de abusos directos contra la menor, así como una colección de pornografía infantil descargada mediante la plataforma de mensajería Telegram.

En este sentido, indicaron que Tenesaca Mejia enfrenta ahora cargos federales por explotación sexual de niños, que conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años y hasta 30 años de prisión, además de cargos por posesión de pornografía infantil que podrían sumar otros 20 años a su sentencia.

