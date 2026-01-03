Trump anuncia que EE.UU. gobernará Venezuela durante la transición

Mar-A-Lago.- El presidente Donald Trump, anunció que tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

Durante una rueda de prensa en su residencia de Florida, el mandatario detalló los planes de Washington para el futuro inmediato del país suramericano, asegurando que el dominio regional de su país ha sido restaurado.

.@POTUS: "We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition." pic.twitter.com/VkfaCbg3su — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

«Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas. Estos guerreros altamente entrenados, operando en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, los atraparon en una posición muy preparada. Estaban completamente abrumados y muy rápidamente incapacitados”, afirmó Trumo

.@POTUS: "I want to thank the men and women of our military… These highly trained warriors, operating in collaboration with U.S. law enforcement, caught them in a very ready position… They were completely overwhelmed and very quickly incapacitated." pic.twitter.com/u8Lcn7UGI9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Transición política y tutela de Washington

De la misma manera, Trump explicó que su administración asumirá las riendas de Venezuela de manera temporal para garantizar un proceso de cambio político que calificó como «adecuado y juicioso».

Explicó que la transición será gestionada por un gabinete de alto nivel integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quienes trabajarán en conjunto con representantes de la oposición venezolana.

El presidente subrayó que las fuerzas de EE.UU. están preparadas para una «segunda oleada» de ataques mucho más contundente si se intenta sabotear este proceso.

«Cuidarse el trasero»: Mensaje directo a Petro

Por otro lado, el primer mandatario estadounidense arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la captura de Maduro como un atropello a la soberanía latinoamericana.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

«Él está produciendo cocaína y la están enviando a EE.UU., así que sí, tiene que cuidarse el trasero», declaró Trump al ser consultado sobre las críticas del mandatario colombiano.

En este sentido, Trump anunció que se autorizará la entrada inmediata de las principales firmas petroleras de EE. UU. para invertir miles de millones de dólares en la reparación de la infraestructura deteriorada.

«Venezuela se apoderó y robó unilateralmente petróleo, activos y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles y miles de millones de dólares. Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país» afirmó.

.@POTUS: "Venezuela unilaterally seized and stole American oil, American assets, and American platforms, costing us billions and billions of dollars… This constituted one of the largest thefts of American property in the history of our country." pic.twitter.com/jYI7t4FKzs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Afirmó que esta medida busca estabilizar la economía venezolana y asegurar que los recursos generen riqueza bajo un esquema supervisado por Washington.

