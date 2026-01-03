Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro

Mar-A-Lago.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la mañana del sábado 3 de enero la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según el comunicado oficial emitido por el mandatario estadounidense a través de sus redes sociales, Maduro fue capturado junto a su esposa y ambos han sido ya trasladados fuera del territorio venezolano.

Destaca la operación en Venezuela

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro. Quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

De la misma manera, indicó que “esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”.

Por último, anunció que próximamente se darán a conocer más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago

Es de mencionar que esta acción militar coincide con las múltiples detonaciones y sobrevuelos reportados por ciudadanos en diversos sectores de Caracas desde las primeras horas de este 3 de enero. Informes preliminares indican que al menos siete explosiones de gran magnitud sacudieron la capital, afectando puntos estratégicos y provocando apagones en varias zonas.

