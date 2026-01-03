sábado, enero 3, 2026
Reportan múltiples explosiones y cortes eléctricos en Caracas

Caracas bajo alerta: Reportan múltiples explosiones y cortes eléctricos este sábado
Foto: Cortesía X @NituPerez
Maria Gabriela Perez

Caracas.- Una serie de ataques sacudieron la capital venezolana durante la madrugada del sábado 3 de enero del 2026, sumergiendo a la población en un estado de alerta ante reportes de explosiones masivas y sobrevuelos de aeronaves a baja altura en sectores estratégicos de la ciudad.

A través de las redes sociales se conoció que los ataques comenzaron a reportarse cerca de las 2:00 a.m., tuvo como uno de sus epicentros el complejo militar de Fuerte Tiuna, donde ciudadanos registraron cortes del fluido eléctrico y movimientos inusuales de personal.

Asimismo, otros reportes de estruendos y columnas de humo provinieron de la base aérea de La Carlota, así como de parroquias del oeste y el este caraqueño, entre ellas La Pastora, El Junquito y El Marqués.

Respuesta oficial y medidas de excepción

Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una «agresión militar directa».

En un comunicado reportaron la activación del Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional.

De la misma manera, se conoció que el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) bajo un plan de defensa estratégica.

