Reportan múltiples explosiones y cortes eléctricos en Caracas

Caracas.- Una serie de ataques sacudieron la capital venezolana durante la madrugada del sábado 3 de enero del 2026, sumergiendo a la población en un estado de alerta ante reportes de explosiones masivas y sobrevuelos de aeronaves a baja altura en sectores estratégicos de la ciudad.

A través de las redes sociales se conoció que los ataques comenzaron a reportarse cerca de las 2:00 a.m., tuvo como uno de sus epicentros el complejo militar de Fuerte Tiuna, donde ciudadanos registraron cortes del fluido eléctrico y movimientos inusuales de personal.

Asimismo, otros reportes de estruendos y columnas de humo provinieron de la base aérea de La Carlota, así como de parroquias del oeste y el este caraqueño, entre ellas La Pastora, El Junquito y El Marqués.

🇻🇪🇺🇸 | Helicópteros estadounidenses bombardearon el complejo militar venezolano Fuerte Tiuna en Caracas. pic.twitter.com/WtpW8XvjeJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 3, 2026

#Urgente 🚨 Helicopteros arrollados, disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna. pic.twitter.com/qugHnBqKAb — Noticias VN (@NoticiaVN) January 3, 2026

🔴 #URGENTE | Helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, posiblemente un AH-1Z Viper, disparando armas y cohetes contra objetivos terrestres en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/Wnj4ApN3iJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 3, 2026

Respuesta oficial y medidas de excepción

Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una «agresión militar directa».

En un comunicado reportaron la activación del Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional.

De la misma manera, se conoció que el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) bajo un plan de defensa estratégica.

