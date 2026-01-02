Trump reporta «salud perfecta» y aprueba examen cognitivo por tercera vez

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump informó que los médicos de la Casa Blanca han certificado su estado físico y mental tras someterse a sus evaluaciones periódicas.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró encontrarse en una condición de salud óptima para ejercer sus funciones.
En el escrito, el presidente afirmó haber superado con éxito la evaluación cognitiva por tercera ocasión consecutiva, respondiendo correctamente al 100% de los reactivos.
Obtuvo calificación perfecta
De la misma manera, Trump destacó que ningún otro presidente o vicepresidente anterior había estado dispuesto a someterse a este tipo de pruebas de manera recurrente.
«Los médicos de la Casa Blanca acaban de informar que gozo de PERFECTA SALUD. Obtuve una calificación perfecta (es decir, respondí correctamente al 100 % de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer», afirmó.
Por último, el primer mandatario, afirmó que «¡nuestro gran país no puede ser gobernado por personas ‘estúpidas’ o incompetentes!».
