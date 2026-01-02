sábado, enero 3, 2026
Modified date:

Sismo de magnitud 6.5 en México activa protocolos de emergencia

INTERNACIONALES
40
Maria Gabriela Perez

Ciudad De México.- La mañana del viernes 2 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, en México, afectando diversas entidades del país.

Las autoridades tras el sismo activaron de inmediato los protocolos de protección civil en los tres órdenes de gobierno.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha mantenido un monitoreo constante tras el evento principal ocurrido a las 07:58 horas. Hasta el corte de las 11:00 horas, la situación técnica es la siguiente:

  • Evento principal: Magnitud 6.5 (07:58 h).
  • Enjambre de réplicas: Se han registrado 273 réplicas en menos de tres horas.
  • Actividad reciente: A las 11:00:34 horas se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.7 a 11 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 7.1 km.
  • Réplica mayor: La de mayor intensidad registrada hasta el momento alcanzó una magnitud de 4.2.

Despliegue de autoridades y protocolos

De la misma manera, tras la activación de la Alerta Sísmica, las autoridades de las distintas entidades afectadas iniciaron recorridos de supervisión bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Balance de daños y percepción:

  • Guerrero (Epicentro): Se reportan daños menores en tres unidades médicas del IMSS Bienestar (San Marcos, Chilpancingo y Acapulco), principalmente en acabados y plafones. Se registraron derrumbes en la carretera Tixtla-Chilpancingo y la caída de una barda.

Ver más: Autoridades en EE.UU. en alerta por fuerte terremoto en Rusia

  • Ciudad de México: Evacuaciones masivas exitosas y monitoreo en las 16 alcaldías; hasta el momento, el saldo es blanco.
  • Otras entidades: El sismo fue percibido con fuerza en Veracruz y Puebla, y de forma moderada en Morelos, Jalisco y Oaxaca. En Colima no se reportó percepción del movimiento.

Afortunadamente, al cierre de este informe no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene brigadas activas para evaluar la infraestructura crítica y posibles riesgos estructurales en zonas vulnerables.

Las autoridades exhortaron a mantener la calma ante la posibilidad de nuevas réplicas, evitar la difusión de noticias falsas y mantenerse atentos a los canales oficiales del SSN y Protección Civil.

Video: Limites de velocidad y seguridad vial

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
160,992FansMe gusta
20,853SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,942SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.