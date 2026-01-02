Sismo de magnitud 6.5 en México activa protocolos de emergencia

Ciudad De México.- La mañana del viernes 2 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, en México, afectando diversas entidades del país.

Las autoridades tras el sismo activaron de inmediato los protocolos de protección civil en los tres órdenes de gobierno.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha mantenido un monitoreo constante tras el evento principal ocurrido a las 07:58 horas. Hasta el corte de las 11:00 horas, la situación técnica es la siguiente:

Evento principal: Magnitud 6.5 (07:58 h).

Magnitud 6.5 (07:58 h). Enjambre de réplicas: Se han registrado 273 réplicas en menos de tres horas.

Se han registrado en menos de tres horas. Actividad reciente: A las 11:00:34 horas se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.7 a 11 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 7.1 km.

A las se registró un nuevo movimiento telúrico de a 11 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 7.1 km. Réplica mayor: La de mayor intensidad registrada hasta el momento alcanzó una magnitud de 4.2.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 11:00:34 Lat 16.75 Lon -99.48 Pf 7 km pic.twitter.com/KpEAlhkeGk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Despliegue de autoridades y protocolos

De la misma manera, tras la activación de la Alerta Sísmica, las autoridades de las distintas entidades afectadas iniciaron recorridos de supervisión bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

📰 #ComunicadoCNPC: 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻… pic.twitter.com/xzvTNLZo12 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 2, 2026

Balance de daños y percepción:

Guerrero (Epicentro): Se reportan daños menores en tres unidades médicas del IMSS Bienestar (San Marcos, Chilpancingo y Acapulco), principalmente en acabados y plafones. Se registraron derrumbes en la carretera Tixtla-Chilpancingo y la caída de una barda.

Ver más: Autoridades en EE.UU. en alerta por fuerte terremoto en Rusia

Ciudad de México: Evacuaciones masivas exitosas y monitoreo en las 16 alcaldías; hasta el momento, el saldo es blanco.

Evacuaciones masivas exitosas y monitoreo en las 16 alcaldías; hasta el momento, el saldo es blanco. Otras entidades: El sismo fue percibido con fuerza en Veracruz y Puebla, y de forma moderada en Morelos, Jalisco y Oaxaca. En Colima no se reportó percepción del movimiento.

Afortunadamente, al cierre de este informe no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene brigadas activas para evaluar la infraestructura crítica y posibles riesgos estructurales en zonas vulnerables.

Las autoridades exhortaron a mantener la calma ante la posibilidad de nuevas réplicas, evitar la difusión de noticias falsas y mantenerse atentos a los canales oficiales del SSN y Protección Civil.

Video: Limites de velocidad y seguridad vial