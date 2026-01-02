Sancionan a empresas y buques cisterna vinculados al sector petrolero de Maduro

Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a cuatro empresas y bloqueó cuatro buques cisterna por su participación en el sector petrolero venezolano.

A través de un comunicado, explicaron que estas embarcaciones, algunas identificadas como parte de una «flota en la sombra», han facilitado la evasión de sanciones para generar recursos financieros a favor del régimen de Nicolás Maduro.

Campaña de presión económica

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que bajo la dirección del presidente Trump, Estados Unidos continuará su campaña de presión para evitar que el régimen de Maduro se beneficie de la exportación de petróleo.

Asimismo, según el comunicado oficial, el gobierno estadounidense busca frenar el flujo de ingresos que financia operaciones calificadas como desestabilizadoras y vinculadas al narcoterrorismo.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control took sanctions action against companies and vessels associated with the shadow fleet serving Venezuela, which continues to provide financial resources that fuel Maduro’s illegitimate narco-terrorist regime. Today’s action… — Treasury Department (@USTreasury) December 31, 2025

Por otro lado, indicaron que la acción complementa medidas previas tomadas contra Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus asociados. Las empresas y activos bloqueados incluyen:

Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD: Identificadas como propietario y operador, respectivamente, del buque NORD STAR (IMO: 9323596), el cual ha transportado crudo venezolano.

Identificadas como propietario y operador, respectivamente, del buque (IMO: 9323596), el cual ha transportado crudo venezolano. Winky International Limited: Propietaria del buque ROSALIND (también conocido como LUNAR TIDE, IMO: 9277735).

Propietaria del buque (también conocido como LUNAR TIDE, IMO: 9277735). Aries Global Investment LTD: Empresa vinculada al transporte de petróleo venezolano a través de los buques DELLA (IMO: 9227479) y VALIANT (IMO: 9409247).

En este sentido, reiteraron que como resultado de esta medida, todas las propiedades e intereses en propiedades de estas entidades que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Asimismo, se prohíbe cualquier transacción por parte de personas de EE. UU. que involucre bienes de los sancionados, salvo que exista una licencia específica.

Por último, el Departamento del Tesoro advirtió que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales. No obstante, la OFAC reiteró que el objetivo final de estas designaciones no es punitivo, sino motivar un cambio positivo en el comportamiento de los actores involucrados.

