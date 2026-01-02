Mamdani asume la alcaldía de New York

New York.- En un acto cargado de simbolismo, Zohran Mamdani fue juramentado el jueves 1 de enero como el alcalde número 112 de la ciudad de Nueva York.

A través de los medios de comunicación destacaron que a sus 34 años, Mamdani no solo se convierte en el segundo regidor más joven en la historia de la metrópoli, sino también en el primero de origen surasiático y el primero de fe musulmana en ocupar el cargo.

La ceremonia oficial tuvo lugar en la emblemática estación de metro Old City Hall, la cual estuvo cerrada al público ubicada bajo la actual sede del ayuntamiento. Mamdani explicó que la elección de este sitio subraya su compromiso con el fortalecimiento del transporte público y la salud de la infraestructura urbana.

Asimismo, a través de los vídeos de las redes sociales se pudo evidenciar que durante el acto, el nuevo alcalde realizó su juramento sobre el Corán, sostenido por su esposa Rama Duwaji, y contó con el respaldo de figuras clave del ala progresista, como el senador Bernie Sanders y la fiscal estatal Letitia James.

“Thank you to the man whose leadership I most want to emulate, Senator Bernie Sanders.” — @ZohranKMamdani pic.twitter.com/86GPAQHlhq — Jacobin (@jacobin) January 1, 2026

Datos claves de su discurso

Durante su discurso ante miles de seguidores, entre ellos celebridades como Susan Sarandon y John Turturro, el alcalde rechazó la idea de pedir a los neoyorquinos que «esperen menos» de su gobierno.

Asimismo, se comprometió a demostrar que la izquierda puede gestionar la ciudad de manera eficiente, priorizando lo público sobre las consultorías privadas.

De la misma manera, anunció una reestructuración del sistema de impuestos a la propiedad, al que calificó de «roto». Al mismo tiempo, propuso la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria enfocado en crisis de salud mental, permitiendo que la policía se concentre en labores de prevención del delito.

MAYOR MAMDANI: "We will replace the frigidity of rugged individualism with the warmth of collectivism." pic.twitter.com/3LIOVHdKSy — Fox News (@FoxNews) January 1, 2026

Por último, Mamdani lanzó un mensaje de inclusión: “Si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”. Al mismo tiempo, abogó por sustituir el «individualismo agresivo» por un modelo basado en el colectivismo para enfrentar el alto costo de vida que expulsa a las familias trabajadoras de la ciudad.

