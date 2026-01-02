Justicia federal frena la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

San Francisco.- La jueza de distrito de San Francisco en California, Trina Thompson bloqueó el miércoles 31 de diciembre la iniciativa del gobierno de Donald Trump que buscaba retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 89.000 inmigrantes.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la resolución califica de «ilegal» el intento de la administración de eliminar estas protecciones para ciudadanos de Honduras, Nepal y Nicaragua.

La magistrada Thompson, determinó que la orden de terminación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no realizó un análisis objetivo de la situación actual en las naciones afectadas.

Big news as a federal judge rules the admin broke the law when trying to terminated TPS for Honduras, Nepal and Nicaragua. Statement from @TPS_Alliance below —> pic.twitter.com/Ij7DiuZD74 — Todd Schulte (@TheToddSchulte) December 31, 2025

De la misma manera, según la sentencia, la decisión de la secretaria Kristi Noem fue «predeterminada» y se utilizó como un «pretexto», ignorando los protocolos de revisión de condiciones de país que exige la Ley de Procedimientos Administrativos.

El fallo subraya que la medida administrativa estuvo influenciada por una «animadversión racial». La jueza citó declaraciones públicas del presidente Donald Trump y de la secretaria Noem, señalando que sus retóricas promovían la estigmatización de los beneficiarios del TPS al describirlos bajo prejuicios discriminatorios.

Ver más: EE.UU. busca alianza regional para frenar la migración masiva

Impacto en la comunidad migrante

Por otro lado, se conoció que la decisión judicial representa un respiro para miles de familias que dependen de este permiso legal para vivir y trabajar en territorio estadounidense. De acuerdo con datos oficiales, el bloqueo protege la estabilidad de: 72.000 hondureños, 13.000 nepalíes y 4.000 nicaragüenses.

Por último, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro indicó en su red social X que “celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en EE.UU”.

“Como Presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes. Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazos con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato” afirmó.

Celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en EE.UU. Como Presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes. Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 1, 2026

Video: Deseos y esperanzas de la comunidad hispana para el 2026