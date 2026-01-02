sábado, enero 3, 2026
Modified date:

ICE reporta resultados históricos pese al aumento de agresiones

INMIGRACIÓN
43
ICE logró la detención de mil 500 migrantes indocumentados en Texas
Foto: Cortesía https://www.ice.gov/
Maria Gabriela Perez

Washington.-  La Oficina de Detención y Deportación (ERO) del ICE reveló un balance que destaca la labor de sus oficiales en un entorno de creciente hostilidad.

A través de un comunicado, indicó que según datos recientes, el personal ha enfrentado un incremento del 1.347% en agresiones físicas y un 8.000% en amenazas de muerte, derivadas de la retórica política y la desinformación en medios.

De la misma manera, destacaron que pese a los riesgos, el esfuerzo operativo ha logrado resultados sin precedentes:

  • 622.000 migrantes indocumentados expulsados, incluyendo criminales convictos por delitos graves como abuso sexual infantil y terrorismo.
  • 2 millones de salidas voluntarias, un fenómeno que el organismo atribuye a la eficacia de las detenciones, incentivando a otros a abandonar el país para evitar arrestos.

Al respecto, Todd M. Lyons, director del ICE  afirmó que «la valentía se mide con hechos, no con palabras. Nuestros oficiales demuestran profesionalismo y moderación en los momentos más críticos».

Video: ICE intensifica operativos navideños capturando a indocumentados

Héroes más allá de la ley: Servicios de emergencia

Por otro lado, destacaron que más allá de sus funciones de aplicación de la ley, la agencia destacó historias de heroísmo ciudadano por parte de sus oficiales:

  • Rescate en Dallas: Agentes salvaron a un conductor atrapado en una camioneta volcada.
  • Intervención en Denver: Un equipo de respuesta especial extrajo a un hombre inconsciente de un vehículo en llamas segundos antes de una explosión.
  • Primeros auxilios en Filadelfia: Oficiales aplicaron torniquetes vitales a víctimas de tiroteos y accidentes de tránsito en incidentes separados.

Por último, reiteraron que ICE mantiene abierta su convocatoria para ciudadanos patriotas interesados en unirse a sus filas para proteger la seguridad nacional a través de su portal oficial.

Video: TSA cobrará $45 si no tiene Real ID

