Gobierno de Maduro liberó a otros 88 presos políticos

Caracas.- El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del gobierno de Nicolás Maduro, informó la excarcelación de 88 personas que se encontraban privadas de libertad por delitos vinculados a eventos posteriores al proceso electoral del 28 de julio de 2024.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, explicó que estas medidas responden a un proceso de revisión integral de causas instruido por el Ejecutivo Nacional, aplicando medidas cautelares conforme a la ley.

ONG confirman la liberación de 66 presos políticos

Por otro lado, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos confirmaron que entre los liberados durante la madrugada se encuentran personas consideradas presos políticos provenientes del centro penitenciario Rodeo 1, incluyendo a Jonathan Torres.

La ONG, Justicia, Encuentro y Perdón en sus redes sociales, indicó que “la confirmación hasta los momentos por parte de nuestra organización, de 60 excarcelaciones, de las 88 reportadas durante la madrugada de este jueves, 1º de enero, representa, sin duda, un respiro vital para igual número de familias que logran el reencuentro en una fecha tan simbólica”.

“Continuamos emitiendo nuestra alerta en cuanto a una selectividad inquietante que arroja el análisis detallado de este último movimiento. Al constatar que la medida ha beneficiado exclusivamente a detenidos del contexto postelectoral, se evidencia que el Estado mantiene excluidos casos vinculados los sectores más vulnerables”, acotó.

