Frustran atentado terrorista planeado para la víspera de Año Nuevo

Charlotte, NC.- El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte anunciaron el arresto y procesamiento de Christian Sturdivant, de 18 años, por intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico (ISIS).

En un comunicado, explicaron que el joven planeaba ejecutar un ataque masivo con armas blancas y herramientas en un supermercado y un restaurante de comida rápida durante las celebraciones de fin de año.

The #FBI thwarted a potential terrorist attack on New Year's Eve in North Carolina. The subject was directly inspired to act by ISIS. A federal criminal complaint alleges 18-year-old Christian Sturdivant planned a violent attack at a grocery store in Mint Hill. SAC Barnacle… pic.twitter.com/njn7XBQTAC — FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 2, 2026

Detalles del complot y detención:

Detallaron que Sturdivant pretendía utilizar cuchillos y martillos para asesinar a civiles, con el objetivo de alcanzar entre 20 y 21 víctimas.

Asimismo, indicaron que durante el registro de su vivienda en Mint Hill, el FBI recuperó equipo táctico, incluyendo un chaleco y guantes, así como una nota manuscrita titulada «Ataque de Año Nuevo 2026» donde detallaba una «operación de martirio».

FBI Disrupts Alleged New Year’s Eve Attack, Man Charged with Attempting to Provide Material Support to ISIS https://t.co/AjolJrgdxd pic.twitter.com/uzdGzHHH7B — FBI (@FBI) January 2, 2026

Alertaron que el acusado había jurado lealtad a ISIS mediante un audio enviado a un agente encubierto y mantenía publicaciones en redes sociales promoviendo la violencia contra grupos religiosos.

Por último, la Fiscal General, Pamela Bondi, confirmó que la intervención de las fuerzas del orden salvó vidas estadounidenses de un ataque «depravado». Sturdivant permanece bajo custodia federal y, de ser hallado culpable, enfrenta una condena máxima de 20 años en prisión.

