sábado, enero 3, 2026
Modified date:

Frustran atentado terrorista planeado para la víspera de Año Nuevo

CHARLOTTE & NC
Foto: Cortesía X @FBICharlotte
Maria Gabriela Perez

Charlotte, NC.- El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte anunciaron el arresto y procesamiento de Christian Sturdivant, de 18 años, por intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico (ISIS).

En un comunicado, explicaron que el joven planeaba ejecutar un ataque masivo con armas blancas y herramientas en un supermercado y un restaurante de comida rápida durante las celebraciones de fin de año.

Detalles del complot y detención:

Detallaron que Sturdivant pretendía utilizar cuchillos y martillos para asesinar a civiles, con el objetivo de alcanzar entre 20 y 21 víctimas.

Asimismo, indicaron que durante el registro de su vivienda en Mint Hill, el FBI recuperó equipo táctico, incluyendo un chaleco y guantes, así como una nota manuscrita titulada «Ataque de Año Nuevo 2026» donde detallaba una «operación de martirio».

Alertaron que el acusado había jurado lealtad a ISIS mediante un audio enviado a un agente encubierto y mantenía publicaciones en redes sociales promoviendo la violencia contra grupos religiosos.

Por último, la Fiscal General, Pamela Bondi, confirmó que la intervención de las fuerzas del orden salvó vidas estadounidenses de un ataque «depravado». Sturdivant permanece bajo custodia federal y, de ser hallado culpable, enfrenta una condena máxima de 20 años en prisión.

