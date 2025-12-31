Iredell, NC.- Un accidente de tránsito ocurrido la mañana del martes 30 de diciembre en Bell Farm Road, en el condado Iredell, dejó como saldo una joven fallecida y varios heridos, entre ellos dos menores que permanecen en condición crítica. El hecho movilizó a equipos de emergencia estatales y locales, cuyos primeros auxilios resultaron decisivos para salvar una vida.

La Patrulla de Carreteras del estado de Carolina del Norte acudió a la escena a las 7:53 a. m., tras recibir el reporte de una colisión grave cerca de la intersección de Bell Farm Road con Farmwood Drive. Agentes del condado Iredell llegaron primero al lugar y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a un niño, una acción que, según las autoridades, probablemente permitió salvarle la vida.

De acuerdo con el informe oficial, un Toyota Camry modelo 2005 circulaba en sentido norte por Bell Farm Road cuando salió de la vía por razones que aún se analizan. Al intentar corregir la trayectoria, el vehículo regresó de forma abrupta a la carretera, cruzó hacia el carril contrario y chocó contra un BMW X1 modelo 2023 que avanzaba en dirección sur.

La conductora del Toyota Camry, identificada como Brianna Brown, de 19 años de edad y residente de Salisbury, sufrió heridas de gravedad y perdió la vida como consecuencia del impacto. Personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar del accidente.

El conductor del BMW, Florence Crawford-Randall, de 53 años y residente de Statesville, resultó herido y recibió traslado al Atrium Baptist Hospital. Los médicos informaron que su condición se mantiene estable. En el mismo vehículo viajaban dos pasajeros menores de edad, quienes sufrieron lesiones severas. Los equipos de emergencia los trasladaron de inmediato al Hospital Infantil de Brenner, donde ingresaron en estado crítico.

Mientras los agentes estatales realizaban las primeras diligencias y recopilaban evidencia en la escena, las autoridades cerraron Bell Farm Road durante aproximadamente cuatro horas. El cierre permitió garantizar la seguridad del área y facilitar el trabajo de los investigadores y de los servicios de emergencia.

Tras completar la investigación preliminar, la Patrulla de Carreteras confirmó que no presentará cargos relacionados con este accidente. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para mantener la precaución al volante, respetar las condiciones de la vía y extremar la atención, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el tráfico y la visibilidad pueden representar un mayor riesgo.

El caso continúa bajo revisión administrativa, mientras familiares y comunidades locales lamentan la pérdida y esperan la recuperación de los heridos.

