Torneo gratuito de esquí descalzo de Año Nuevo en Lake Norman

Charlotte, NC.- El 48º Torneo de Esquí Descalzo de Año Nuevo se llevará a cabo el jueves 1 de enero de 2026, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., en Lake Norman Marina, 6965 NC Highway 150, Sherrills Ford, Carolina del Norte.

Podrás encontrar actualizaciones sobre el evento en la página de Facebook del Torneo Descalzo de Año Nuevo.

Este evento único, que combina salidas de esquí acuático descalzo, trucos y resistencia, es organizado por el equipo de esquí Carolina Show. Atrae a competidores de muchos estados.