Persecución policial termina con dos arrestos y cargos por drogas en Chester

Chester, SC.- Una persecución policial registrada la tarde del lunes en el condado Chester culminó con la detención de dos personas y múltiples cargos relacionados con delitos de tránsito y posesión de drogas. El hecho mantuvo en alerta a las autoridades mientras el vehículo implicado atravesó varias zonas del área urbana de Chester.

El lunes 29 de diciembre de 2025, a las 3:23 p. m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Chester intentaron realizar una parada de tráfico a un vehículo que circulaba en dirección oeste por la Autopista 9, entre las localidades de Richburg y Chester. El conductor ignoró las luces y señales de los oficiales y continuó su marcha, lo que dio inicio a una persecución.

Durante el seguimiento, los agentes aplicaron una herramienta de deflación de neumáticos cerca de la intersección de la Autopista 9 con la circunvalación J.A. Cochran. La maniobra logró desinflar uno de los neumáticos del vehículo, aunque el conductor continuó avanzando por el centro de la ciudad, lo que elevó el nivel de riesgo para otros conductores y peatones.

La persecución se extendió por varias calles hasta que el vehículo giró desde la carretera del distrito hacia la Autopista 9-Pinckney Road. En ese punto, los agentes del sheriff intervinieron de manera coordinada y lograron poner fin a la huida sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades identificaron al conductor como Dawson Gainey, de 25 años, y a la pasajera como Hayleigh Holland. Ambos fueron detenidos en el lugar y trasladados posteriormente al Centro de Detención del Condado Chester para el procesamiento correspondiente.

Según informó la Oficina del Sheriff, Gainey enfrenta varios cargos, entre ellos conducir con la licencia suspendida en su primera infracción, negarse a detenerse ante luces azules, posesión de fentanilo en tercera ocasión y posesión de metanfetamina también en tercera ocasión. Además, las autoridades confirmaron que Gainey tenía órdenes activas fuera del condado de Lancaster por la violación de una orden judicial relacionada con un caso de hurto mayor.

Por su parte, Hayleigh Holland enfrenta cargos por posesión de metanfetamina y posesión de fentanilo, ambos considerados como tercera infracción según los registros policiales.

La Oficina del Sheriff del Condado Chester destacó la labor de los agentes involucrados y reiteró su compromiso con la seguridad pública y el combate al tráfico de sustancias ilícitas. Las autoridades indicaron que el caso continuará su curso en el sistema judicial, mientras ambos detenidos permanecen bajo custodia a la espera de las audiencias correspondientes.

