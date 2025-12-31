Noreste de EE. UU. en alerta por tormentas y frío extremo

New York – Autoridades se encuentran en alerta en las regiones de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos por la tormenta invernal que se registra desde hace varias horas.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el fenómeno llega apenas 24 horas después de que un «ciclón bomba» que azotara el norte del país, dejando un rastro de destrucción, cortes masivos de energía y condiciones de transporte extremadamente peligrosas.

De la misma manera, indicaron que el sistema meteorológico previo se intensificó con una rapidez inusual, cumpliendo los criterios de un ciclón bomba debido a la caída drástica de la presión atmosférica. Sus efectos han sido inmediatos:

Apagones masivos: Más de 153.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico , siendo Michigan el estado más afectado con un tercio de los casos.

Más de , siendo Michigan el estado más afectado con un tercio de los casos. Temperaturas extremas: En zonas de Dakota del Norte y Minnesota, la sensación térmica se desplomó hasta los -34 ºC (-30 ºF) .

En zonas de Dakota del Norte y Minnesota, la sensación térmica se desplomó hasta los . Fenómenos inusuales: En el Lago Erie, los vientos fueron tan potentes que desplazaron el agua hacia el este, exponiendo el lecho marino en el lado de Michigan y revelando antiguos muelles del siglo XIX y vehículos hundidos.

Snow squalls may result in hazardous driving conditions across the Great Lakes, Ohio Valley, and Northeast on New Year's Eve (tomorrow) during the evening and overnight hours. This is in addition to heavy lake effect snow and light snow throughout the region over the next few… pic.twitter.com/zFPeO1K7tx — National Weather Service (@NWS) December 30, 2025

Alertas de ventisca y restricciones de viaje

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que ráfagas de nieve intensa y vientos huracanados en el este del país. La gobernadora de New York, Kathy Hochul, emitió una advertencia urgente para el estado, especialmente en el área de Syracuse.

“Si se encuentra en una zona afectada, por favor evite todos los desplazamientos innecesarios”, instó la gobernadora a través de sus canales oficiales.

A multi-day heavy lake effect snow event is expected downwind of Lakes Erie and Ontario through New Year's Day. There is increasing confidence in snow squalls causing bursts of snow & gusty winds on New Year's Eve. Visit https://t.co/VyWINDk3xP for the latest. pic.twitter.com/1BUKgJDaxd — National Weather Service (@NWS) December 30, 2025

En Iowa, las autoridades se vieron obligadas a clausurar más de 320 kilómetros de la Interestatal 35 tras reportarse múltiples accidentes, incluyendo un siniestro con saldo mortal. En Michigan, algunas áreas ya registran acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve.

