Raleigh, NC.- En conmemoración del Mes Nacional de Acción contra el Radón , el Departamento de Salud y Servicios Humanos de NC ofrece 8.000 kits de prueba de radón gratuitos, disponibles a partir del 1 de enero de 2026 en radon.ncdhhs.gov. La exposición al radón se puede prevenir, y las pruebas son la única manera de saber si usted o su familia corren un mayor riesgo.

El radón es un gas inodoro e incoloro que se libera del suelo al aire libre, pero que puede acumularse y alcanzar niveles nocivos al quedar atrapado en viviendas y otros edificios. El radón es responsable de aproximadamente 21.000 muertes por cáncer de pulmón al año en Estados Unidos, incluidas 480 muertes al año en Carolina del Norte.

Lee también: 480 residentes de NC mueren cada año por cáncer de pulmón a causa del radón

«Todos en Carolina del Norte estamos expuestos a algún nivel de radón, lo cual puede ser peligroso para la salud», afirmó Phillip Gibson, Coordinador del Programa de Radón de Carolina del Norte. «Recomendamos que se realicen pruebas de radón en cada hogar para que se conozcan los riesgos y se tomen las medidas necesarias para mitigarlos».

Para apoyar el aumento de las pruebas y la mitigación del radón, el NCDHHS ha actualizado los datos y recursos disponibles para ayudar a los habitantes de Carolina del Norte a comprender el riesgo del radón en sus comunidades. Datos recientes muestran que el 90% de los condados de Carolina del Norte presentan niveles elevados de radón. Un nivel de cuatro picocurios por litro (pCi/L) o superior en su hogar se considera peligroso. Los datos a nivel de condado y las recomendaciones específicas de mitigación están disponibles en la página web sobre radón del NCDHHS .

El Plan Estatal de Mejora de la Salud de Carolina del Norte 2023 y el Plan contra el Cáncer de Carolina del Norte 2025-2030 incluyen la reducción de la exposición al radón mediante pruebas y mitigación como una prioridad clave para mejorar la esperanza de vida en todo el estado. Además de proporcionar kits gratuitos de prueba de radón, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) continúa educando a las comunidades de todo el estado para garantizar que las personas tomen las medidas adecuadas para protegerse a sí mismas y a sus familias de los niveles peligrosos de radón. Hay folletos, hojas informativas y videos disponibles en 16 idiomas.

Lee también: NCDHHS ofrece Radon Test Kits gratuitos

Visite radon.ncdhhs.gov para obtener más información y solicitar su kit de prueba gratuito hasta agotar existencias. Límite de un kit de prueba por hogar. Para obtener más información sobre la mitigación del radón, visite la página web de mitigación del radón del NCDHHS.

Video: Entre el miedo y el silencio salud mental en tiempos de incertidumbre