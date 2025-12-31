Investigan homicidio en la cuadra 2700 Rozzelles Ferry Road

Charlotte NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 2700 Rozzelles Ferry Road en Metro Division.

Major Fischbach provides an update on the Homicide Investigation in the Metro Division: pic.twitter.com/fF98gVmDxt — CMPD News (@CMPD) December 31, 2025

El miércoles 31 de diciembre, poco antes de las 2:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal con heridos en la cuadra 2700 de Rozzelles Ferry Rd. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con múltiples heridas de bala. La víctima fue declarada fallecida en el lugar de los hechos.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

La detective Grazier-Zerbarini es la detective principal asignada a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251231-0222-00.

