El Partido Nacional de Asfura domina el Congreso y las alcaldías en Honduras

Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) en Honduras anunció la victoria definitiva del Partido Nacional en los tres niveles electivos de los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que los resultados confirman no solo la presidencia de Nasry “Tito” Asfura, quien cuenta con el respaldo de la administración estadounidense de Donald Trump, sino también el dominio de su partido en el Legislativo y los gobiernos locales.

DECLARATORIA DE ELECCIONES GENERALES 2025. NIVEL ELECTIVO DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS PROPIETARIOS (AS) Y SUPLENTES AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA Y MIEMBROS DE CORPORACIONES MUNICIPALES.https://t.co/IezhAHNNQt — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) December 31, 2025

Configuración del Poder legislativo y municipal

De la misma manera, en los medios de comunicación indicaron que tras el escrutinio final, el CNE detalló la distribución de fuerzas que marcará el próximo periodo gubernamental. El Partido Nacional se posiciona como la primera fuerza política del país:

Congreso Nacional: De los 128 escaños disponibles, el Partido Nacional obtuvo 49 diputados , superando al Partido Liberal (41) y desplazando al actual partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), que alcanzó 35 curules. El resto de la cámara se divide entre el PINU (2) y la Democracia Cristiana (1).

De los 128 escaños disponibles, el , superando al Partido Liberal (41) y desplazando al actual partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), que alcanzó 35 curules. El resto de la cámara se divide entre el PINU (2) y la Democracia Cristiana (1). Gobiernos Locales: En el nivel municipal, el triunfo fue contundente para el partido de Asfura, logrando 151 alcaldías. El Partido Liberal se quedó con 76, mientras que Libre obtuvo 69.

Por último, el CNE instó a las agrupaciones ciudadanas y políticas a dirimir cualquier desacuerdo a través del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órgano encargado de resolver las impugnaciones presentadas.

En sesión de Pleno, integrada por dos Consejeras propietarias y un Consejero suplente, se hizo la declaratoria de Elecciones Generales 2025: Niveles electivos de Diputados y Diputadas al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales. A pesar de ataques, embestidas y sabotajes… pic.twitter.com/aodhT7C9RI — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 31, 2025

Las autoridades hicieron un llamado enérgico a todos los sectores para preservar la paz social y respetar la institucionalidad hondureña, subrayando que la vía legal es el único camino para canalizar las inconformidades tras el cierre del ciclo electoral.

