Charlotte, NC.- El Museo Mint Randolph, 2730 Randolph Road, Charlotte, Carolina del Norte, organizará una celebración de la Epifanía el 4 de enero de 2026, de 1:00 p.m. a 5:00 p. m. La entrada es gratuita.

El Día de los Reyes Magos conmemora la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. También se celebra como la «Noche de Reyes».

La celebración del Museo de la Casa de la Moneda Randolph se realiza en conjunto con la exposición Arte de Devoción: La Tradición de los Santos de Palo de Puerto Rico. Disfrute de recorridos por la exposición, junto con una tarde de música, baile, narración de cuentos, artesanías, una pastorela tradicional y una degustación de Rosca de Reyes.

También hay que destacar que este evento será divertido para todas las edades.

Sobre la celebración del Día de Reyes

La celebración del Día de Reyes, cada 6 de enero, mantiene vivas tradiciones profundamente arraigadas en muchos países de habla hispana y otras regiones del mundo. Esta fecha recuerda la visita de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltasar— al niño Jesús, guiados por la estrella de Belén, y simboliza la ilusión, la generosidad y el compartir en familia.

En numerosos hogares, los niños colocan sus zapatos la noche anterior y escriben cartas con sus deseos. En algunos países también dejan agua y comida para los Reyes y sus camellos como gesto de gratitud. Al amanecer, la emoción invade las casas con la llegada de los regalos, una costumbre que refuerza la magia de la infancia y el valor de la esperanza.

Además, la gastronomía ocupa un lugar central en esta celebración. En España y varios países de América Latina, las familias comparten la tradicional rosca de reyes, un pan dulce decorado con frutas confitadas que simbolizan las joyas de las coronas reales. En su interior suele esconderse una figura y, según la tradición, quien la encuentra asume un compromiso festivo posterior.

Finalmente, el Día de Reyes también promueve encuentros familiares, desfiles y actividades comunitarias que fortalecen la identidad cultural. Más allá de lo religioso, la fecha invita a celebrar la unión, la generosidad y la alegría de dar y recibir.

