Mooresville, NC.- Arrestaron a tres sospechosos por el tiroteo mortal en parque de Mooresville que ocurrió la noche del 29 de diciembre de 2025 en Mazeppa Park, en la ciudad de Mooresville, Carolina del Norte.

El hecho terminó con la muerte de un menor y dejó a otro joven herido de bala. El Departamento de Policía de Mooresville atendió el llamado alrededor de las 8:29 p. m., tras recibir reportes de disparos dentro del parque.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a dos menores con heridas de arma de fuego. Personal de emergencias de Iredell EMS confirmó el fallecimiento de una de las víctimas en el sitio. La segunda víctima recibió atención inmediata y fue trasladada al Duke Health Lake Norman Hospital, donde permanece bajo cuidado médico.

Las autoridades avanzaron rápidamente en la investigación y determinaron que el tiroteo se produjo durante un intento de robo a mano armada relacionado con la venta de bolígrafos de vapeo con THC. Según la información oficial, los sospechosos organizaron una reunión en Mazeppa Park bajo el pretexto de realizar una compra. Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron disparos, lo que desencadenó el resultado fatal.

Las detenciones

Tras el tiroteo, uno de los grupos abandonó el parque en un vehículo antes de la llegada de los oficiales. Agentes del Departamento de Policía de Statesville localizaron el automóvil poco tiempo después, lo que permitió avanzar con las detenciones y las imputaciones correspondientes.

Las autoridades acusaron como adultos a Bryan Fernández Acevedo, de 19 años, Jovany Jiminez, de 17, Jonathan Jiminez, también de 17, Christopher Chacon Ventura, de 16, y Christophe Palencia Lazo, de 16, todos residentes de Statesville. Los cargos incluyen asesinato, robo con arma peligrosa y conspiración para cometer robo con arma peligrosa. Un sexto menor enfrenta los mismos cargos y será identificado tras su arresto.

Además, los investigadores imputaron a Carlos Ezequiel Rodríguez García, de 19 años, y a Christian Alexis Gutiérrez Chávez, de 20, ambos de Statesville, por asalto con arma mortal con intención de matar.

El Departamento de Policía de Mooresville mantiene el caso bajo investigación activa y anticipa la divulgación de más información conforme avance el proceso judicial. La Oficina del Sheriff del Condado Iredell colaboró en las diligencias. Como medida preventiva, las autoridades mantienen cerrado el parque Mazeppa hasta nuevo aviso mientras continúan las actuaciones relacionadas con el caso.

