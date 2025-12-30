Tiroteo en parque de Mooresville deja un fallecido

Mooresville, NC.- Un tiroteo registrado la noche del lunes 29 de diciembre en el parque Mezappa, en la ciudad de Mooresville, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, según informaron las autoridades locales. El hecho ocurrió cerca de los campos de fútbol del parque y generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Oficiales de la Policía de Mooresville, junto con personal de Mooresville Fire y del Servicio de Emergencias Médicas del Condado Iredell (EMS), acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos y personas heridas. Al llegar, los equipos encontraron a dos personas con impactos de bala. De acuerdo con la información preliminar, al menos una de las víctimas presentaba una herida de bala en la cabeza.

Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el sitio con el objetivo de estabilizar a una de las personas heridas. A pesar de los esfuerzos médicos, el EMS confirmó posteriormente el fallecimiento de una de las víctimas. Las autoridades emitieron la actualización oficial a las 8:45 p. m., momento en el que el caso pasó formalmente a ser tratado como una investigación de homicidio.

Tras el tiroteo, las autoridades aseguraron el área y declararon el parque y sus alrededores como una escena activa. Los oficiales solicitaron de manera enfática que el público evitara acercarse al parque Mezappa mientras continuaban las labores policiales. La presencia de vehículos de emergencia y patrullas se mantuvo durante varias horas para resguardar la zona y permitir el trabajo de los investigadores.

La policía inició de inmediato la recopilación de evidencia, entrevistas a posibles testigos y el análisis del área cercana a los campos deportivos. Hasta el momento, las autoridades no han difundido información sobre personas detenidas ni han confirmado las circunstancias que desencadenaron el tiroteo. Tampoco han revelado la identidad de las víctimas, a la espera de notificar a los familiares correspondientes.

El parque Mezappa, conocido por su actividad recreativa y deportiva, suele recibir a familias y jóvenes de la comunidad, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes de Mooresville. Vecinos de la zona expresaron inquietud por el hecho y por la seguridad en espacios públicos durante horarios nocturnos.

Las autoridades locales indicaron que continuarán brindando actualizaciones a medida que avance la investigación. Asimismo, reiteraron el llamado a cualquier persona que cuente con información relevante a comunicarse con la Policía de Mooresville. El caso permanece en desarrollo y forma parte de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la comunidad.

