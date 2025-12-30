Rock Hill, SC.- El Departamento de Policía de Rock Hill, Carolina del Sur, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad con el objetivo de promover una celebración segura durante la noche de Año Nuevo, especialmente en el uso de fuegos artificiales. El mensaje busca prevenir accidentes, lesiones y situaciones legales que puedan empañar las festividades.

Según la información compartida por la policía, la legislación local prohíbe el uso de fuegos artificiales dentro de un radio de 600 pies de determinados lugares considerados sensibles. Entre ellos se incluyen iglesias, escuelas y hospitales, así como estaciones de servicio y sitios donde se almacenen o distribuyan materiales inflamables o peligrosos. Las autoridades recuerdan que estas restricciones buscan reducir el riesgo de incendios y proteger a la población.

El comunicado también hace énfasis en varias normas básicas de seguridad. La policía indica que no se deben lanzar fuegos artificiales desde vehículos, ya que esta práctica pone en peligro tanto a los ocupantes como a peatones y otros conductores. Asimismo, insta a la ciudadanía a mantener la sobriedad durante su manipulación y a evitar el uso de armas de fuego como forma de celebración.

Otro punto clave del mensaje se centra en la protección de los menores. El Departamento de Policía de Rock Hill recalca que los niños pequeños no deben jugar ni encender fuegos artificiales bajo ninguna circunstancia. Además, establece que la supervisión de un adulto resulta obligatoria en todo momento, incluso cuando se trate de productos considerados de bajo riesgo.

Las autoridades advierten que el uso inseguro o ilegal de fuegos artificiales puede provocar lesiones graves, daños materiales significativos o cargos criminales. Por esta razón, el llamado no solo apunta a la responsabilidad individual, sino también al compromiso colectivo de cuidar a la comunidad durante una de las noches más celebradas del año.

La policía local invita a los residentes a planificar sus celebraciones con antelación, respetar las normas vigentes y optar por alternativas seguras para recibir el nuevo año. El mensaje se suma a los esfuerzos preventivos que diferentes cuerpos de seguridad despliegan en fechas festivas, cuando aumenta el uso de pirotecnia y el consumo de alcohol.

Con estas recomendaciones, el Departamento de Policía de Rock Hill busca garantizar que la llegada del Año Nuevo transcurra en un ambiente de alegría, orden y respeto por la ley. Las autoridades reiteran que una celebración responsable permite que todos disfruten de las festividades sin incidentes y comiencen el nuevo año con tranquilidad y seguridad.

Video: Consejos del Chief Soto para disfrutar los fuegos artificiales