martes, diciembre 30, 2025
Lanzan ofensiva masiva contra red de fraude en Minnesota

ESTADOS UNIDOS
Maria Gabriela Perez

Minnesota.- El Gobierno de los Estados Unidos intensificó sus acciones para desmantelar una masiva red de corrupción y fraude en Minnesota. A través de un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades federales buscan garantizar la rendición de cuentas por el uso indebido de fondos públicos.

A través de las redes sociales, la Fiscal General, Pamela Bondi, confirmó que la escala del fraude bajo la administración estatal de Tim Walz es masiva.

De la misma manera, detalló que hasta el momento:

  • Se han presentado cargos contra 98 individuos.
  • 60 personas ya han sido declaradas culpables o convictas.

Por último, Bondi advirtió a los legisladores que las investigaciones continúan y habrá más procesamientos en camino.

Operación de Seguridad Nacional (DHS)

Por otro lado, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, el DHS desplegó una operación de gran escala para identificar y detener a los responsables de esquemas de fraude que operan en sectores críticos.

A través de sus redes sociales, el DHS indicó que «el pueblo estadounidense exige respuestas y rendición de cuentas. El DHS, bajo la Secretaria Noem, las entregará. Nuestros agentes están llevando a cabo una operación masiva para identificar, arrestar y remover a los criminales que están defraudando al pueblo en guarderías, instalaciones de salud y otros sitios bajo sospecha».

Por último, reiteraron que la administración de Trump no se detendrá hasta erradicar por completo el fraude que plaga al estado de Minnesota. Al mismo tiempo, destacaron que el operativo se centra en proteger los recursos destinados a ciudadanos vulnerables que han sido desviados por redes criminales.

