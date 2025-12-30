Julio Rosales, fotógrafo venezolano que reconstruyó su camino en EE.UU.

Desde Carolina del Norte, Julio recuerda que en Venezuela se dedicaba a fotografiar bodas, bautizos, 15 años y otros eventos especiales. Decidió emigrar en busca de mejores oportunidades y, al tener familiares en Estados Unidos, tomó la decisión de comenzar una nueva vida aquí.

«Llegué primero a Miami por amigos del área de la fotografía, pero Miami te recibe y también te golpea económicamente. Amé sus playas, pero la realidad me llevó a buscar otras opciones», nos contó.

Al enfrentar la verdadera vida en otro país, «no la que todos te pintan», le tocó desempeñarse en múltiples oficios: levantar cajas, hacer entregas, trabajar como conductor de aplicaciones, en electricidad, en pisos… acumulando experiencias en áreas que nunca imaginó, pero que demostraron su capacidad de adaptación.

De Venezuela extraña sus playas, especialmente la Perla del Caribe, Margarita, donde pasó su infancia y vacaciones.

Sus primeros pasos en EE. UU.

Julio logró reinsertarse en el mundo de la fotografía gracias a amigos que le dieron la oportunidad de asistir en eventos y bodas. Poco a poco, fue retomando su camino hasta que la pandemia cambió sus planes y, posteriormente, decidió mudarse a Carolina del Norte. Trajo consigo algunos equipos desde su país, que, aunque no eran tan avanzados como los que encontró aquí, le sirvieron para dar sus primeros pasos.

En su proceso de adaptación, adquirió nuevo equipo y lanzó su propio servicio de fotografía y photo booth, el cual hemos visto incluso en festivales del área de Charlotte, ofreciendo a las personas la posibilidad de llevarse un recuerdo impreso al instante.

Envió un mensaje a todos los migrantes que dudan de sí mismos:

«No dejen de soñar, que sí se puede. A veces el miedo te lleva a decir «no puedo», pero ese «no» está en tu mente. Haz lo que sea necesario para lograr lo que quieres, no dejes de luchar y, siempre que tengas tu propósito claro, lo vas a lograr. Sí habrá altibajos, este país golpea hasta al más fuerte».

Gracias Julio por tu aporte,

Hasta la próxima historia,

Adriana Henríquez

@migrantesenvuelo