EE.UU. busca alianza regional para frenar la migración masiva

INMIGRACIÓN
Foto: Cortesía del Departamento de Estado
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El Departamento de Estado emitió una directiva oficial a todas sus embajadas en el Hemisferio Occidental para monitorear y denunciar los abusos a los derechos humanos derivados de la migración masiva.

A través de sus redes sociales, la administración estadounidense instó a los gobiernos de la región a fortalecer la protección de sus fronteras y defender a sus ciudadanos frente a la inestabilidad causada por flujos migratorios descontrolados.

Según el comunicado oficial, las misiones diplomáticas no solo reportarán incidentes criminales, sino que también llevarán a cabo un análisis exhaustivo de las políticas gubernamentales locales.

De la misma manera, indicaron que el objetivo es identificar normativas que faciliten la migración masiva o que otorguen privilegios a los migrantes por encima de los derechos y beneficios de los ciudadanos nacionales de cada país.

Alertan la peligrosidad de las organizaciones narcoterroristas

Por otro lado, el Departamento de Estado subrayó la peligrosidad de las organizaciones narco-terroristas que operan en las rutas transnacionales. «Estas redes criminales participan rutinariamente en el tráfico de niños, trabajos forzados y agresiones sexuales, socavando el estado de derecho en todo el continente», señala el informe.

Asimismo, la administración vinculó directamente la falta de control fronterizo previo con el flujo de drogas letales hacia EE. UU., asegurando que estas medidas buscan restaurar la seguridad económica de los trabajadores estadounidenses y aliviar la presión sobre el sistema de asilo.

