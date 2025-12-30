EE.UU. busca alianza regional para frenar la migración masiva

Washington.- El Departamento de Estado emitió una directiva oficial a todas sus embajadas en el Hemisferio Occidental para monitorear y denunciar los abusos a los derechos humanos derivados de la migración masiva.

A través de sus redes sociales, la administración estadounidense instó a los gobiernos de la región a fortalecer la protección de sus fronteras y defender a sus ciudadanos frente a la inestabilidad causada por flujos migratorios descontrolados.

Según el comunicado oficial, las misiones diplomáticas no solo reportarán incidentes criminales, sino que también llevarán a cabo un análisis exhaustivo de las políticas gubernamentales locales.

Ver más: DHS endurece requisitos de asilo por emergencias sanitarias

De la misma manera, indicaron que el objetivo es identificar normativas que faciliten la migración masiva o que otorguen privilegios a los migrantes por encima de los derechos y beneficios de los ciudadanos nacionales de cada país.

The United States urges governments to protect their borders and defend their citizens against the human rights abuses caused by mass migration. The United States stands ready to work alongside nations across the Western Hemisphere to end the global crisis of mass migration. — Department of State (@StateDept) December 30, 2025

Alertan la peligrosidad de las organizaciones narcoterroristas

Por otro lado, el Departamento de Estado subrayó la peligrosidad de las organizaciones narco-terroristas que operan en las rutas transnacionales. «Estas redes criminales participan rutinariamente en el tráfico de niños, trabajos forzados y agresiones sexuales, socavando el estado de derecho en todo el continente», señala el informe.

Millions of migrants and waves of deadly drugs have flowed to America’s borders on transnational routes operated by terror organizations. Mass migration has endangered American citizens, threatened the economic security of American workers, and strained America’s asylum system. — Department of State (@StateDept) December 30, 2025

Asimismo, la administración vinculó directamente la falta de control fronterizo previo con el flujo de drogas letales hacia EE. UU., asegurando que estas medidas buscan restaurar la seguridad económica de los trabajadores estadounidenses y aliviar la presión sobre el sistema de asilo.

Mass migration and the criminal networks that enable it wrought havoc on America before President Trump secured the border. The State Department has now instructed U.S. embassies in countries in the Western Hemisphere to report on human rights abuses caused by mass migration. — Department of State (@StateDept) December 30, 2025

Video: Fin al parole de reunificación familiar