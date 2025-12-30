Dos detenidos por tráfico de fentanilo y metanfetamina

Iredell, NC.- Iredell County Sheriff ofreció detalles sobre un operativo coordinado entre agencias policiales que permitió la detención de dos personas por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas en el condado Iredell, Carolina del Norte.

Los ayudantes del Equipo de Control Criminal Agresivo de la Oficina del Sheriff del Condado Iredell recibieron la información y activaron un operativo de vigilancia. El oficial C. Moncus y el diputado J. Greene se desplazaron hasta la zona señalada y comenzaron a monitorear el flujo vehicular con el objetivo de ubicar el automóvil descrito en el aviso.

Poco tiempo después, los agentes identificaron el vehículo en la autopista Salisbury y realizaron una parada de tránsito. Durante la intervención, los oficiales detectaron diversos indicadores que, según los reportes, apuntaban a una posible actividad criminal. Ante esta situación, el propietario del vehículo otorgó consentimiento para que los agentes efectuaran una inspección completa del automóvil.

Durante la búsqueda, los oficiales encontraron aproximadamente 22 gramos de metanfetamina, 26 gramos de fentanilo, una cantidad considerable de dinero en efectivo y una pistola oculta dentro del vehículo. Los agentes incautaron todas las sustancias, el arma y el dinero como parte de la evidencia del caso.

Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a John Harry Mueller y Megan Grace Stackable, quienes viajaban en el vehículo. Los oficiales trasladaron a ambos al Centro de Detención del Condado Iredell, donde quedaron a disposición de la justicia para enfrentar los cargos correspondientes.

Un magistrado evaluó el caso y determinó que no otorgaría fianza a los acusados. Las autoridades formularon cargos por delito de tráfico de fentanilo por posesión, delito de tráfico de fentanilo por transporte, delito de posesión con intención de vender o distribuir metanfetamina y delito de mantenimiento de un vehículo para almacenar o transportar sustancias controladas.

La Oficina del Sheriff del Condado Iredell destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir el tráfico de drogas en la región. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades refuerzan los controles en las principales vías del condado con el objetivo de reducir la circulación de sustancias ilícitas y mejorar la seguridad de la comunidad.

Finalmente hay que destacar que el procedimiento tuvo lugar el sábado 27 de diciembre de 2025, tras una alerta emitida por la Oficina del Sheriff del Condado McDowell sobre una posible actividad ilegal vinculada a un vehículo que circulaba por la autopista Salisbury en dirección al condado vecino.

