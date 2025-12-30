Beaufort, SC.- Las autoridades de Carolina del Sur confirmaron la detención de Ramiro Arcos-Romero, de 19 años y residente de Ridgeland, como principal sospechoso de un violento apuñalamiento ocurrido en Bluffton. La Oficina del Sheriff del Condado Jasper (JCSO) realizó el arresto el 28 de diciembre de 2025 y trasladó al joven a su centro de detención, donde permanece bajo custodia.

La Oficina del Sheriff del Condado Beaufort (BCSO) presentó cargos formales contra Arcos-Romero por intento de asesinato y posesión de un arma durante la comisión de un crimen violento. Investigadores del caso lograron identificarlo tras avanzar en las diligencias y recabar información clave que permitió ubicarlo fuera del lugar de los hechos.

Según el informe oficial, el incidente involucró a menores de edad y generó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia. Los agentes indicaron que la agresión ocurrió en medio de un altercado entre jóvenes, lo que elevó la preocupación de las autoridades por la violencia registrada en espacios públicos concurridos.

Lee también: Hispano sospechoso de un intento de asesinato con arma blanca enfrenta múltiples cargos

Personal de los Servicios Médicos de Emergencia del Condado Beaufort (EMS) brindó atención inmediata a la víctima, un adolescente de 17 años, quien sufrió heridas de arma blanca. Los paramédicos trasladaron al joven a un centro médico para recibir tratamiento especializado. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

La BCSO destacó el trabajo coordinado con el Departamento de Policía de Bluffton y la Oficina del Sheriff del Condado Jasper, colaboración que resultó determinante para concretar la detención del sospechoso en menos de 24 horas. Los investigadores continúan con el proceso para esclarecer todos los elementos del caso y determinar si existen otros involucrados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para colaborar con información que permita fortalecer la investigación. Cualquier persona con datos relevantes puede comunicarse con el investigador principal, sargento mayor Seifert, al 843-255-3414. Además, la BCSO recordó que la ciudadanía puede reportar actividades sospechosas o criminales a través de la línea de despacho 843-524-2777.

Lee también: Ataques con arma blanca dejó varios muertos y heridos en Illinois

Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden enviar información mediante Crime Stoppers del Condado Beaufort, utilizando la aplicación P3 Tips, el sitio web tipsbft.com o llamando al 844-TIPS-BFT (844-847-7238).

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió poco después de las 6:00 p. m. del sábado 27 de diciembre de 2025, en el estacionamiento de la tienda Target en Bluffton, donde se reportó el apuñalamiento que dejó gravemente herido al adolescente.

Video: Hombre es apuñalado en North Tryon tras resistirse a un robo