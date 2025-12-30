Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció el 29 de diciembre que el Club adquirió $350.000 en Dinero de Asignación General 2026 y $100.000 en Dinero de Asignación General 2027 de Minnesota United FC a cambio del portero Drake Callender.
Charlotte FC retiene un porcentaje de cualquier venta o intercambio futuro de Callender y puede recibir hasta $300.000 GAM si se cumplen ciertas métricas condicionales.
Todos en el Club agradecen a Drake por sus contribuciones al Charlotte FC.
TRANSACCIÓN: Charlotte FC adquirió $350.000 en Fondos de Asignación General de 2026 y $100.000 en Fondos de Asignación General de 2027 de Minnesota United FC a cambio del portero Drake Callender. Charlotte FC retiene un porcentaje de cualquier venta o intercambio futuro de Callender.
Finalmente hay que recordar que ya en días pasados se dio a conocer que Charlotte FC seleccionó a tres jugadores en el SuperDraft de la MLS 2026.
La Corona mantuvo sus tres selecciones naturales, eligiendo el puesto 22 en cada ronda. El CLTFC comenzó seleccionando al mediocampista/defensa Will Cleary, quien lleva cuatro años en la Universidad de Stanford, antes de reforzar la defensa con la selección de Luke Adams, de la Universidad de Tulsa. El Club completó su draft con la incorporación del portero Jahiem Wickham, de la Universidad del Sur de Florida.
