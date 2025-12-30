Carowinds WinterFest, incluida la víspera de Año Nuevo

Charlotte, NC.- Ahorre hasta un 53 % en entradas para el Winterfest en Carowinds. El WinterFest se celebrará en fechas hasta el 3 de enero de 2026.

Esta oferta incluye la Nochevieja en Winterfest, que tendrá lugar el miércoles 31 de diciembre de 2025, de 5:00 p. m. a 1:00 a. m.

WinterFest ofrece millones de luces, entretenimiento en vivo, música navideña y mucho más. Por la noche, disfrute del Desfile de las Maravillas de WinterFest.

Groupon te ofrece una oferta que te permitirá ahorrar mucho dinero en entradas.

Asegúrese de verificar todas las opciones para asegurarse de obtener la mejor oferta.

A continuación, te mostramos el ahorro que supone comprar entradas online en la web de Carowinds. Sin embargo, si las compras en taquilla, el Groupon te ahorrará aún más.

Ahorre en el WinterFest de Carowinds El precio de Groupon es de $24.99 cualquier día. No hay cargos adicionales. Si comparas este precio con el precio en taquilla o el precio en línea en Carowinds, asegúrate de compararlo con el precio que incluye todos los impuestos y cargos. Aquí están los precios totales de las entradas anticipadas para dos días diferentes desde la página web de Carowinds, incluyendo impuestos y tasas. Tenga en cuenta que el ahorro es aún mayor en comparación con las entradas en taquilla de Carowinds. Lee también: Carowinds ofrece pases gratuitos para niños en edad preescolar

Precio de Groupon: $24,99 cualquier día

Precio en línea en el sitio web de Carowinds: $45.22

Precio total en el sitio web de Carowinds (con impuestos y tarifas): $57.75

Dólares de descuento con el Groupon: $32.76 (56%)

Precio total con el Groupon: $24.99

