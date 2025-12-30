Accidente múltiple en Matthews deja un conductor arrestado

Matthews, NC.- El Departamento de Policía de Matthews, adscritos a la División de Patrullas confirmó y amplió detalles del arresto de un conductor luego de un accidente múltiple que involucró a cuatro vehículos generó conmoción e importantes cierres viales en la ciudad de Matthews. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 24 de diciembre de 2025, alrededor de las 6:27 p. m. en el bloque 11300 East Independence Boulevard, donde oficiales acudieron tras recibir el reporte del siniestro.

Al llegar al lugar, los agentes iniciaron las labores de asistencia y control del tránsito, al tiempo que desarrollaron la investigación preliminar para determinar las causas del choque. Como resultado de las averiguaciones realizadas en el sitio, las autoridades identificaron a Evan Lewis Whiteside, nacido el 7 de septiembre de 1998 y residente de Charlotte, como uno de los conductores involucrados. Los oficiales lo acusaron formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol y de manejo temerario, cargos que reflejan la gravedad del incidente y el riesgo generado para otros conductores.

El impacto del accidente dejó al menos tres personas con lesiones que requirieron traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica. Entre ellas se encontraba el propio Whiteside, quien permaneció bajo observación médica antes de enfrentar el proceso legal correspondiente. Tras recibir el alta médica, las autoridades lo trasladaron a la cárcel del condado Mecklenburg para continuar con los procedimientos judiciales establecidos por la ley.

Debido a la magnitud del choque y a la necesidad de realizar una investigación exhaustiva en el lugar, el lado oeste de East Independence Boulevard permaneció cerrado al tránsito durante varias horas. El cierre inició a las 6:39 p. m. y se extendió hasta las 9:03 p. m., lo que provocó demoras significativas para los conductores que transitaban por esta importante vía. Durante ese lapso, los equipos policiales y de emergencia trabajaron en la recolección de evidencia, la documentación de la escena y la remoción de los vehículos involucrados.

La Unidad de Seguridad de Tráfico del Departamento de Policía de Matthews continúa a cargo de la investigación, la cual sigue en desarrollo. Las autoridades reiteraron un llamado firme a la comunidad, especialmente durante la temporada festiva, para evitar el consumo de alcohol al volante. Insistieron en la importancia de planificar con anticipación el transporte, utilizar conductores designados o servicios alternativos y priorizar la seguridad propia y la de los demás. El mensaje resulta claro: mantenerse con vida y proteger a la comunidad comienza con decisiones responsables al conducir.

