Trump confirma golpe a red de drogas en el Caribe

Florida.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes 29 de diciembre la ejecución de una operación militar de gran envergadura dirigida a desmantelar la infraestructura logística de redes de narcotráfico vinculadas al gobierno de Venezuela.

Durante una entrevista radial, el mandatario reveló la destrucción de una «gran instalación» estratégica utilizada para el suministro de embarcaciones cargadas con estupefacientes.

«Hubo una gran explosión desde donde suplen los botes con drogas. Una gran explosión. Golpeamos los botes y ahora golpeamos el área de implementación», detalló.

Acusó nuevamente a Maduro

De la misma manera, se refirió sobre Nicolás Maduro, en donde indicó que «hay que entender lo que ha hecho. Han enviado miles de millones de dólares en drogas. Pero quizás igual de malo es que han enviado a cientos de miles de personas, de las cárceles, de las prisiones… los capos de la droga, los narcotraficantes».

Según declaraciones presidenciales, el ataque provocó una explosión masiva que inhabilitó por completo el área de implementación de botes de la organización denominada «Cártel de los Soles».

Es de mencionar, que la Casa Blanca no ha emitido un informe técnico oficial, funcionarios estadounidenses señalaron que el objetivo era una planta de producción de drogas ubicada en territorio venezolano, destruida el miércoles 24 de diciembre.

Es de mencionar, que hasta la fecha, el despliegue aeronaval estadounidense ha resultado en la destrucción de aproximadamente treinta embarcaciones vinculadas a esta red ilícita.

