¿Qué estrellas del fútbol mundial se despedirían tras el torneo de 2026?

Zúrich.- Mientras los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entran en su fase final, el debate futbolístico ha virado hacia la nostalgia y el respeto. La FIFA ha identificado a diez figuras legendarias para quienes el torneo en Norteamérica no solo representa un reto táctico, sino la probable despedida definitiva del escenario mundialista tras décadas de dominio.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que entre los jugadores está el argentino, Lionel Messi, quien tras su histórica coronación en Catar 2022, donde marcó en todas las fases eliminatorias y anotó un doblete en la final, Messi llega como el jugador con más apariciones en la historia del torneo (26 partidos). Su trayectoria de dos décadas, iniciada en Alemania 2006, lo sitúa como el pilar inamovible de la albiceleste.

De la misma manera, señalaron a Cristiano Ronaldo (Portugal): El astro luso, que debutó llevando a Portugal al cuarto puesto en 2006, busca extender su récord único como el único hombre en marcar en cinco Mundiales consecutivos. En 2026, intentará alcanzar la inédita cifra de seis ediciones con gol.

Otros jugadores que podrían decir adiós en el Mundial

Asimismo, la FIFA anunció que entre otros jugadores que podrían jugar el último Mundial de Fútbol están los siguientes:

Luka Modric (Croacia): El mediocampista que transformó a Croacia en una potencia mundial, ganando el Balón de Oro en 2018 y liderando al equipo al tercer puesto en 2022, representa la longevidad y la técnica pura en el centro del campo.

Kevin de Bruyne (Bélgica): Tras ser pieza clave en el tercer lugar obtenido en Rusia 2018, De Bruyne intentará redimir a la «Generación Dorada» belga tras la temprana eliminación en la fase de grupos de Catar.

El análisis también destaca a Neymar (Brasil), quien busca superar las decepciones de lesiones pasadas tras haber anotado en tres Mundiales distintos. Asimismo, se resalta a James Rodríguez (Colombia), cuya Bota de Oro en 2014 dejó una huella permanente, y a Mohamed Salah (Egipto), quien cargará con la responsabilidad de representar a su nación tras una ausencia prolongada antes de 2018. La lista se completa con el liderazgo de Son Heungmin (República de Corea), el impacto defensivo de Virgil van Dijk (Países Bajos) y la potencia de Sadio Mané (Senegal).

