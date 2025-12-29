Kash Patel anunció la apertura de la oficina del FBI en Montana

Montana.- El Director del FBI, Kash Patel, anunció la consolidación de un cambio estratégico en la operatividad del Buró con la inauguración oficial de la nueva oficina de campo en Billings, Montana.

A través de sus redes sociales, explicó que este centro se convierte en la sede número 56 de la agencia en el país y representa el primer esfuerzo de su clase para descentralizar el poder de la burocracia de Washington D.C., devolviendo recursos y capacidad de respuesta a las comunidades locales.

Explicó que hasta la fecha, las operaciones del FBI en Montana estaban supeditadas a la oficina de Salt Lake City, Utah. Al mismo tiempo, detalló que esta estructura obligaba a los agentes a cubrir un territorio masivo de más de 300.000 millas cuadradas que abarcaba Utah, Idaho y Montana.

Sin embargo, indicaron que los datos operativos revelaron que Montana por sí sola generaba más de la mitad de la carga de casos e investigaciones de toda la región, lo que provocaba una dispersión ineficiente de los recursos federales.

Asimismo, el Patel destacó que esta apertura es el resultado de una colaboración estrecha con el Gobernador Gianforte, así como con senadores y representantes del Congreso. «Nuestra prioridad es menos enfoque en la burocracia de Washington y más enfoque en los estados», señaló Patel.

December 28th: Opening our new Billings Montana Field Office In early December the @FBI held the ribbon cutting for our new field office in Billings, Montana – the FBI’s 56th field office in the country and the first of its kind in the region. Since the beginning of the year… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 28, 2025

La nueva oficina de Billings permitirá:

Agilidad Investigativa: Reducción en los tiempos de respuesta para crímenes federales dentro del estado de Montana. Eficiencia de Recursos: Aliviar la carga sobre la oficina de Salt Lake City, permitiendo que Utah e Idaho reciban también una atención más focalizada. Responsabilidad Fiscal: Una gestión más transparente de los impuestos de los ciudadanos al aplicar los fondos directamente en las regiones donde se originan las investigaciones.

Por último, enfatizó que con este movimiento, el FBI reafirma su compromiso de modernizar su infraestructura para adaptarse a las necesidades reales de seguridad del interior del país.

