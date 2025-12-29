Interceptan cargamentos de ketamina ocultos en artículos deportivos y de limpieza

Filadelfia.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lograron la intercepción de seis intentos de contrabando de ketamina provenientes de Europa, con un peso total combinado de 160 libras.

En un comunicado, detallaron que los cargamentos, que arribaron entre septiembre y diciembre desde el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, tenían como destino final direcciones en los estados de Florida y Connecticut.

Explicaron que los contrabandistas emplearon diversos métodos de ocultamiento para burlar la seguridad, escondiendo la sustancia cristalina dentro de:

Bases de sacos de boxeo y botellas de solventes de limpieza.

Estuches de plástico y bolsas selladas al vacío.

Decomisaron más de mil libras de drogas

De la misma manera, detallaron que mediante el uso de tecnología avanzada de análisis de isótopos elementales, los agentes confirmaron que se trataba de clorhidrato de ketamina, un anestésico peligroso que, además de su uso clínico, es empleado ilícitamente por depredadores sexuales para incapacitar a sus víctimas.

Por último, la CBP reafirmó su compromiso de vigilar los puertos de entrada, donde se decomisa un promedio diario de 1.571 libras de drogas ilegales.

