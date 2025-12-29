Durante la jornada, los asistentes celebrarán el inicio de un nuevo ciclo mediante la creación de su propio Vision Board. Esta actividad permitirá a los jóvenes plasmar objetivos, sueños y aspiraciones no solo para el año entrante, sino también para los años que siguen. El espacio promoverá la reflexión, la planificación personal y el intercambio de ideas en un ambiente relajado y participativo.

ImagineYOU: Teen Loft: Nochevieja en grupo

Entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., un DJ profesional llegará al estudio con equipos reales para guiar una sesión práctica de música. Los participantes aprenderán a mezclar canciones, hacer scratch, superponer ritmos y animar un ambiente como lo haría un DJ en vivo. La actividad estará dirigida tanto a quienes sienten curiosidad como a quienes ya imaginan musicalizar sus propios eventos. Puede ver más aquí.

Taller de Nochevieja para Adolescentes

También se llevará a cabo el Taller de Nochevieja para Adolescentes para jóvenes de 12 a 18 años de 1:00 p.m. a 2:00 p.m, habrá Piñatas Cápsulas del Tiempo. Es necesario registrarse.

Lo que hará:

• Diseñar y decorar su propia mini piñata

• Crear una cápsula del tiempo para capturar recuerdos y objetivos.

• Reflexionar sobre el año pasado y mirar hacia el 2026

• ¡Celebrar con amigos, bocadillos y buenas vibraciones de Año Nuevo!

Se proporcionan todos los materiales ¡Solo lleve su creatividad y espíritu de Año Nuevo!

Detalles sobre el evento

El evento también incluirá refrigerios ligeros, sidra espumosa, juegos y una actividad especial de cápsula del tiempo, pensada para guardar recuerdos y mensajes que conecten el presente con el futuro. Además, el estudio fotográfico de Nochevieja permitirá a los jóvenes tomarse fotos con amigos y celebrar juntos la llegada de 2026.

En cuanto al estacionamiento, ImaginOn contará con espacios disponibles bajo la biblioteca, operados por Preferred Parking. El sistema validará los primeros 90 minutos de forma gratuita y aplicará tarifas posteriores. Como alternativa, Seventh Street Parking Deck ofrecerá estacionamiento gratuito después de las 5:00 p. m. de lunes a viernes y durante todo el fin de semana.

ImaginOn propondrá así un cierre de año enfocado en la creatividad, la música y las nuevas metas.

Video: Rituales para recibir el Año 2023 con abundancia y prosperidad