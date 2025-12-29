Gobierno de Trump fortalece la protección de la identidad nacional

Washington.- Con motivo a la celebración del Día Nacional del Juramento a la Bandera (National Pledge of Allegiance Day), el gobierno de Trump emitió una proclama instando a los ciudadanos a renovar su devoción por los ideales que definen a los Estados Unidos.

La Casa Blanca en un comunicado enfatizó que el Juramento, redactado originalmente en 1892, sigue siendo la piedra angular de la unidad estadounidense, vinculando a estudiantes, líderes cívicos y nuevos ciudadanos en una narrativa común de deber y patriotismo.

De la misma manera, indicó que, bajo la actual gestión, la defensa de los símbolos patrios ha pasado de ser un acto simbólico a una prioridad de orden público. En este sentido, se recordó la vigencia de una Orden Ejecutiva diseñada para preservar la dignidad de las «Barras y Estrellas».

Acotaron que esta medida incluye la persecución rigurosa de actos de profanación de la bandera cuando estos estén vinculados a actos de violencia o anarquía.

Ver más: Trump: Siempre seremos una nación bajo Dios

Sancionarán a los migrantes que falten el respeto al pabellón nacional

Por otro lado, en el comunicado la Administración anunció una política migratoria y de seguridad nacional más estricta: se ha autorizado la revocación inmediata de visas, permisos de residencia y procesos de naturalización para aquellos extranjeros que falten al respeto de manera abierta al pabellón nacional.

«No permitiremos que quienes desprecian nuestra historia y a nuestros héroes disfruten de los privilegios de vivir bajo nuestra bandera», dicta el comunicado.

La proclama finaliza reafirmando el compromiso de proteger la herencia sagrada que une al pueblo estadounidense como «una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos».

Video: Claves para cerrar el año y conectar con la abundancia